Wirtschaft in Deutschland vernachlässigt Transformation der Geschäftsmodelle (FOTO)

Hamburg (ots) - Generative Künstliche Intelligenz (GenAI) wird 2025 zumStandardwerkzeug der deutschen Wirtschaft. Nahezu acht von zehn Unternehmen (79Prozent) setzen die Technologie ein oder haben es vor. Der Fokus liegtallerdings auf der Optimierung und nicht auf der Transformation des Geschäfts.Lediglich 46 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider sind der Meinung, dasses mittelfristig neue, vollständig KI-basierte Geschäftsmodelle geben wird. Dasermittelt eine aktuelle Studie von Sopra Steria über die Auswirkungen von GenAIauf Geschäftsmodelle."GenAI ist weit mehr als ein Effizienzwerkzeug - die Technologie kann dieGeschäftslogik grundlegend verändern, und diesen Blick sollten Unternehmenschärfen", sagt Michael Buttkus, Leiter Sopra Steria Next Deutschland. DasTransformationspotenzial für das gegenwärtige oder künftige Geschäft wirdderzeit von der Mehrheit der Unternehmen in Deutschland unterschätzt. Nur 37Prozent der Befragten sind beispielsweise überzeugt, dass Unternehmen vom Marktverschwinden, wenn sie innerhalb der nächsten drei Jahre GenAI nicht in ihremGeschäftsmodell berücksichtigen.Derzeit fehlt es zudem an der nötigen Durchdringung von GenAI. Zwar steigt dieZahl der verkauften Business-Lizenzen von GenAI-Sprachmodellen kontinuierlich,zeigen Anbieterzahlen. Nur jedes fünfte Unternehmen in Deutschland, das GenAIbereits einsetzt, nutzt die Technologie allerdings bereits unternehmensweit, sodie Sopra-Steria-Studie. "ChatGPT-for-Business-Lizenzen bringen Deutschlandrelativ wenig. Es kommt darauf an, in die wertschöpfenden Anwendungen derTechnologie zu investieren", so Michael Buttkus. "Skalierung und flächendeckendeDurchdringung sind die Erfolgsfaktoren."Von der Optimierung zur TransformationDas Gros dieser Unternehmen steckt derzeit jedoch in der Experimentierphase mitvielen Piloten und Prototypen fest. GenAI wird vor allem für einzelneAnwendungsfälle implementiert, wie etwa in der Kundenkommunikation und imMarketing. Der Übergang von einer isolierten Nutzung hin zu skalierbaren undtransformatorischen Geschäftsmodellen scheitert oft an organisatorischen undkulturellen Hürden.Und an einer Kompetenzlücke: 54 Prozent der Befragten äußern sich selbstkritischund glauben, dass C-Level-Manager ohne GenAI-Kompetenzen in fünf Jahren kaumwettbewerbsfähig sein werden, so die Studie.Schneller und besser aus den GenAI-Startblöcken kommenUnternehmen in Deutschland sind somit gefordert, parallel zu den derzeitangebrachten Verschlankungs- und Effizienzprogrammen die Weichen für dasGeschäft von morgen zu stellen. "Unternehmen können den GenAI-Business-Motor insLaufen bringen. Wir müssen nur in sämtlichen Themenbereichen kontinuierlich