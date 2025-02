HEALWELL informiert in einem Betriebsupdate über seine strategische Kostenoptimierungsinitiative zur Straffung seines Betriebs und zur effizienteren Gestaltung seiner M&A-Aktivitäten

- HEALWELL hat außerdem mitgeteilt, dass das Unternehmen im Falle einer Ausweitung der US-Zölle gegenüber Kanada nicht nur auf Produkte, sondern auch auf Dienstleistungen voraussichtlich in einer vorteilhaften Lage sein wird, da das Unternehmen kaum Dienstleistungen von Kanada aus in die Vereinigten Staaten erbringt. Das Unternehmen hat zudem die Absicht, den Vertrieb seiner KI-Produkte und -Dienstleistungen über seine zukünftige Geschäftsbeziehung zu Orion stark zu forcieren, da Orion den Großteil seiner Umsätze international in Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten bzw. über das öffentliche Gesundheitswesen Kanadas erwirtschaftet.

- HEALWELL rechnet damit, dass mit einer strategischen Kostenoptimierungsinitiative mindestens 3,0 Mio. $ an jährlichen Kosteneinsparungen erzielt werden können. HEALWELL legt den Geschäftsschwerpunkt derzeit darauf, seinen Betrieb im Vorfeld des erwarteten Abschlusses der bereits angekündigten Übernahme der in Neuseeland ansässigen Firma Orion Health („Orion“) entsprechend anzupassen, um die betrieblichen Abläufe zwischen den beiden Unternehmen optimal aufeinander abzustimmen und von den resultierenden Synergieeffekten bestmöglich zu profitieren.

- Des Weiteren hat HEALWELL eine formelle schriftliche Zusage von einer Schedule-I-Bank zur Gewährung eines Kreditrahmens in Höhe von 50 Mio. $ erhalten, der insbesondere für die Übernahme der Firma Orion und deren anschließende Verwendung bereitgestellt wird.

TORONTO, ON, 3. Februar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass es eine strategische Kostenoptimierungsinitiative zur Rationalisierung seiner betrieblichen Abläufe und zur Effizienzsteigerung einleitet. Die Umstrukturierungsinitiativen sollen das Unternehmen für ein langfristiges Wachstum positionieren und jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von mindestens 3,0 Mio. $ bringen. Diese strategische Optimierungsinitiative findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem HEALWELL sich auf den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme der Firma Orion Health („Orion“) mit Sitz in Neuseeland vorbereitet. Diese sogenannte Rightsizing-Initiative, die darauf abzielt, die betrieblichen Abläufe im Vorfeld der Eingliederung von Orion zu rationalisieren, umfasst einen Personalabbau, die Senkung der Börsennotierungskosten und die Verringerung der Marketingausgaben. Damit ist das Unternehmen in der Lage, die resultierenden Synergieeffekte optimal zu nutzen und aus der Übernahme von Orion unmittelbar eine Wertschöpfung für seine Kunden und Stakeholder abzuleiten.

Seite 2 ► Seite 1 von 5