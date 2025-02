Demokratie in Gefahr? Beratergremium für Verwaltungsreform

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Beratergremium der Bundesregierung schlägt bei der Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen ein radikales Umdenken vor. "Die Demokratie gerät inzwischen ins Wanken", warnte Dorothea Störr-Ritter als Mitglied des Normenkontrollrats (NKR), der sich für eine bessere Verwaltung in Deutschland einsetzt. Sie sprach von einem "Bürokratismus, dessen Sinn sich nicht mehr erklären lässt". Das Gremium stellte in Berlin ein Gutachten vor, in dem es für eine Bündelung von Zuständigkeiten plädiert.

Derzeit sei die Verwaltung überlastet, was unter anderem an zunehmenden Vorschriften, mangelnder Digitalisierung und hoher Störungsanfälligkeit liege, sagte Störr-Ritter. Mitarbeiter hätten ein "Ohnmachtsgefühl", wenn sie Leistungen nicht erbringen könnten. Häufig seien unnötig viele Stellen an Vorgängen beteiligt, heißt es im Gutachten, was viel Abstimmung nötig mache.