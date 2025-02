Deutschland hängt beim KI-Marketing hinterher - Experte verrät, was 2025 im Marketing wichtiger denn je wird (FOTO)

Gochsheim (ots) - Trotz der enormen Fortschritte in der Technologie hinkt

Deutschland beim Thema KI-Marketing hinterher. Während in anderen europäischen

Ländern wie Finnland und der Schweiz bereits 13 bis 20 Prozent der Unternehmen

Künstliche Intelligenz in ihrem Marketing nutzen, sind es in Deutschland nur

sieben Prozent.



Doch wer sich die Zeit nimmt, diese Technologien zu verstehen und sinnvoll

einzusetzen, wird 2025 den entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben. In diesem

Beitrag erfahren Sie, wie deutsche Unternehmen aufholen und im kommenden Jahr

erfolgreich mit KI durchstarten können.





Ausgangslage: So verbreitet ist KI-Marketing bisher in DeutschlandDeutschland gehört zu den bedeutendsten Volkswirtschaften der Welt. Doch obwohldamit gerade auch in technischer Hinsicht viele Vorreiterstellungen verbundensind, halten sich deutsche Unternehmen bei der Implementierung von KI-gestütztenMarketinganwendungen zurück.Das hat vor allem zwei Gründe: Während die einen das enorme Potenzial solcherLösungen unterschätzen, fürchten die anderen den scheinbaren Aufwand, um sichmit Künstlicher Intelligenz im Marketing auseinanderzusetzen. Bereits jetztzeichnet sich jedoch ab, dass diese Einstellung riskant ist, denn langfristigwerden die modernen Technologien darüber entscheiden, wer sich am Marktbehauptet.Gründe: Das spricht für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im MarketingKI-Systeme im Marketing haben zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. So könnenintelligente Tools bei der automatisierten Kundensegmentierung unterstützen,personalisierte Werbekampagnen entwickeln und ausführliche Datenanalysenvornehmen - Aufgaben also, die einerseits die Effizienz im Unternehmen erhöhenund gleichzeitig dazu beitragen, dass Kosten eingespart werden.Um in diesen Bereichen signifikante Verbesserungen zu erzielen, sind häufigschon kleinere Anpassungen ausreichend, beispielsweise die Einrichtung einesKI-gestützten CRM-Systems. Langfristig sollten Unternehmen allerdings daraufachten, relevante Prozesse innerhalb des Betriebs rechtzeitig an die neuenAnforderungen anzupassen. Wer sich lediglich zurücklehnt und abwartet, was dieKonkurrenz macht, wird nämlich wertvolle Wettbewerbsvorteile verschenken.Trends: Diese Entwicklungen stehen 2025 im MittelpunktSchon jetzt zeichnen sich drei wichtige Entwicklungen im Marketingbereich fürdas Jahr 2025 ab. Dazu gehört die steigende Bedeutung derHyper-Personalisierung. Kunden legen immer mehr Wert darauf, dass die Angebote,die ihnen unterbreitet werden, auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittensind. Mithilfe von KI-Tools ist das möglich - und das sogar in Echtzeit.Zudem haben KI-Marketingtools großes Potenzial bei sogenannten PredictiveAnalytics. Dabei handelt es sich um Analysen, die zur Vorhersage zukünftigerBedürfnisse der Kunden genutzt werden. Dadurch kann das Angebot rechtzeitig andie veränderten Wünsche angepasst werden.Darüber hinaus erlaubt Künstliche Intelligenz beim Marketing die Automatisierungvon Workflows. Im Idealfall läuft der gesamte Prozess von der Content-Erstellungbis hin zur Analyse der Wirksamkeit automatisiert ab, sodass wertvolleRessourcen frei werden und anderweitig eingesetzt werden können. Zudem reduziertsich mit solchen Workflows die Fehleranfälligkeit.Handlungsempfehlungen: So bleiben deutsche Unternehmen am BallDamit Deutschland bezüglich KI-gestützter Marketinglösungen nicht den Anschlussverpasst, sollten Unternehmen jetzt aktiv werden. Empfehlenswert ist derEinstieg mit überschaubaren Projekten und Funktionen, beispielsweisepersonalisierter E-Mail-Kampagnen. Anschließend können die Verantwortlichensukzessive ihre Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz im Werbesektor ausbauenund zunehmend mehr Funktionen solcher Technologien nutzen. Wichtig ist in jedemFall, jetzt den ersten Schritt zu machen, um auch in diesem Bereich wieder eineführende Rolle einzunehmen.