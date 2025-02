Nexus Uranium beginnt Bohrprogramm auf dem Großprojekt Cree East

Abbildung 1: Lageplan des Projekts Cree East

Winterexplorationsprogramm 2025 bei Cree East

Im Rahmen des Winterbohrprogramms 2025 auf dem Projekt Cree East werden mit einem Diamantbohrgerät schätzungsweise 6 bis 8 Ziele erprobt werden. Seit 2006 wurden von CanAlaska sowie 17 früheren Betreibern rund 20 Millionen $ in die Exploration des Projekts Cree East investiert, die mehrere geophysikalische Vermessungen und 91 Diamantbohrlöcher beinhaltete. Im vergangenen Jahr haben CanAlaska und Nexus das Datenmaterial aus den historischen geophysikalischen Vermessungen und Diamantbohrungen geprüft und erneut verarbeitet, um eine Reihe neuer vorrangiger Ziele auf dem Projekt Cree East zu ermitteln (Abbildung 2). Dieses Bohrprogramm ist das erste Bohrprogramm, das seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Projekt Cree East absolviert wird. Es wird sich zunächst auf das Zielgebiet B konzentrieren, wo in historischen Bohrungen eine Tonalteration durchteuft wurde, die sich über die gesamte Sandsteinsäule erstreckt, wobei im untersten Bereich des Sandsteins eine Pyritalteration und eine damit verbundene Urananreicherung festgestellt wurde. In diesem Zielgebiet steht die Sandsteinalteration in Zusammenhang mit mächtigen Brekzien- und Verwerfungsabschnitten, die eine vertikale Verschiebung der Diskordanz von über 50 Metern verursachen. Die hydrothermale Alteration setzt sich bis tief in das Grundgestein fort.