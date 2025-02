BYD bärenstark: Aktie behauptet sich gegen den Trend!

Tipp aus der Redaktion: Geht es nach dem Buffett-Indikator ist der gegenwärtige Aktienmarkt der teuerste der Börsengeschichte. Es drohen heftige Verluste. Doch noch gibt es günstige bewertete Aktien-Schnäppchen. Bei welchen 5 Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen sollten, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Hybridfahrzeuge werden immer beliebter

Wie das Unternehmen in der Nacht auf Montag mitteilte, kletterten die Fahrzeugauslieferungen auf 300.538. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 49,2 Prozent. Auch die Fahrzeugproduktion konnte weiter verbessert werden. Hier lag der Zuwachs sogar bei 59,5 Prozent. Insgesamt kletterte die Zahl hergestellter PKW auf 327.864.

Bei den Verkäufen nach Sparten zeigt sich ein klarer Trend. Trotz der Bemühungen der chinesischen Regierung um eine möglichst emissionsfreie Fahrzeugflotte wächst der Bedarf an Hybrid-Fahrzeugen. Hier kletterte der Absatz um 78,7 Prozent auf 171.069 Fahrzeuge. Die Verkäufe vollelektrischer Fahrzeuge wuchsen demgegenüber um "nur" 19,1 Prozent auf 125.733 Einheiten.

Entsprechend des Bedarfs hat BYD seine Produktionskapazitäten entsprechend angepasst. Den 125.377 Verkäufen steht eine Produktion von 136.931 vollständig batteriebetriebenen Fahrzeugen gegenüber – ein Plus von 19,7 Prozent.

Einen prozentual besonders starken Zuwachs erzielte der Konzern bei gewerblichen Fahrzeugen. Hier legten die Verkäufe von 474 im Vorjahresmonat auf 4.092 zu, was eine Steigerung um 763,3 Prozent bedeutet. Während etwas weniger Busse als noch vor 12 Monaten verkauft wurden, explodierten Nachfrage und Produktion von Spezialfahrzeugen wie Gabelstaplern und Straßenreinigungsmaschinen, die BYD in vollelektrischen Varianten anbietet.

Aktie legt gegen den Gesamtmarkttrend zu

Anlegerinnen und Anleger zeigten sich über den fortgesetzten Absatzerfolg erfreut. Die Aktie legte am Handelsplatz in Hongkong um knapp 1,3 Prozent zu und gehörte gemeinsam mit Alibaba zu den wenigen Gewinnern. Bei Tradegate verzeichnete BYD ein Plus von 1,1 Prozent. Hier weist die Aktie gegenüber dem Jahreswechsel ein Plus von 3,1 Prozent aus.

Die Aussichten für die Aktie sind derzeit gut. BYD befindet sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und könnte nach der Konsolidierung in den vergangenen Monaten wieder an Schwung gewinnen. Vor allem Kurse nachhaltig oberhalb der Widerstandslinie bei 265 Hongkong-Dollar (umgerechnet 33,18 Euro) könnten aus technischer Perspektive viel Potenzial nach oben freisetzen.

Fazit: Relative Stärke wahrt Chancen zur Oberseite

BYD entzieht sich am Montag dem branchenweiten Trend stark fallender Kurse und kann dank einer zufriedenstellenden Verkaufs- und Produktionsstatistik zulegen. Zwar ist BYD mit seinen Fahrzeugen international vertreten, der wichtigste Markt für das Unternehmen ist und bleibt aber China.

Die Regierung in Peking könnte sich außerdem dazu entschließen, mit Vergeltungszöllen direkt Tesla zu adressieren. Das verkauft in China immer weniger Fahrzeuge und könnte heimischen Herstellern weiter den Rücken stärken. Auch das könnte ein Grund für die hohe relative Stärke der Aktie sein, die damit weiter alle Chancen auf ansprechende Kursgewinne hat.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion