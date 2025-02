Die Barcelona Wine Week bietet 30 % mehr Weinkellereien und Platz für eine weitere Rekordausgabe

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Die BWW bereitet sich auf ihre größte Ausgabe in ihrer Geschichte vor, an der1.266 Unternehmen aus 81 Ursprungsbezeichnungen und andere Qualitätssiegelteilnehmen werden. Die Messe, die zum ersten Mal in zwei Hallen stattfindet, umder großen Nachfrage gerecht zu werden, wird 38% mehr Ausstellungsfläche,insgesamt 10.000 m², und über 33% mehr Weinkellereien haben, die an derVeranstaltung teilnehmen.Zu den bestätigten Ausstellern gehören große Namen wie Torres, Vallformosa, Lan,Matarromera, José Pariente, Marqués del Atrio, Freixenet und Raventós Codorníu.Auf der Messe, die in den Hallen 1 und 8 des Montjuic stattfindet, werden auchHunderte von kleinen und mittelgroßen Weinkellereien zu sehen sein, die in 81D.O.s gruppiert sind, darunter Ribera del Duero, Rioja, Priorat, Cava, Jumilla,La Mancha und Alicante.Um den Ausstellern neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen, hat die BWW inZusammenarbeit mit ÍCEX, dem spanischen Ministerium für Landwirtschaft undErnährung, ihr Programm Hosted Buyers verstärkt, mit dem sie mehr als 770wichtige internationale Einkäufer aus strategischen Ländern wie den VereinigtenStaaten, Kanada, Deutschland, Großbritannien, China, Mexiko, Japan, Brasilien,Kolumbien und Südkorea einlädt.Die Barcelona-Weinwoche 2025 bietet ein exklusives Programm mit Vorträgen undVerkostungen, deren Hauptakteure Weine sind, die aus Erbstück-Unterlagenhergestellt werden. Das Veranstaltungsprogramm wird sich mit weiteren Trendsbefassen, wie dem Aufstieg der Weißweine, der Sichtbarkeit von Frauen in derWeinwelt und den unvermeidlichen Herausforderungen für die Branche.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2610335/Fira_de_Barcelona.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-barcelona-wine-week-bietet-30--mehr-weinkellereien-und-platz-fur-eine-weitere-rekordausgabe-302365908.htmlPressekontakt:Salvador Bilurbina,+34 628 162 674Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116820/5962620OTS: Fira de Barcelona