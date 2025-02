Alexander Schuh von der Alexander Schuh GmbH deckt auf, wie viel Geld Unternehmen durch ineffizientes Fuhrparkmanagement verschwenden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Friedrichsdorf (ots) - Den Fuhrpark am Laufen zu halten, kostet Unternehmenjeden Monat bares Geld. Viele Betriebe geben jedoch zu viel Geld für ihreFahrzeuge aus - das weiß Alexander Schuh aus Erfahrung. Er ist Geschäftsführerder Alexander Schuh GmbH und unterstützt Unternehmen dabei, kosten- undressourceneffiziente Mobilitätskonzepte zu schaffen. Wie ein ganzheitlichesMobilitätskonzept Unternehmen dabei hilft, dauerhaft Kosten zu sparen, erfahrenSie hier.Zahlreiche Unternehmen wissen angesichts der aktuellen Wirtschaftslage nichtmehr weiter: Nicht nur ist der Druck, Einsparpotenziale zu identifizieren,stärker denn je - auch der Gesetzgeber stellt immer höhere Anforderungen inBereichen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Dokumentation, die Ressourcenbinden. Unternehmer geraten dadurch zunehmend an ihre Belastungsgrenzen -schließlich droht schlimmstenfalls sogar das Aus. "Viele Unternehmen befindensich bereits in einer Abwärtsspirale: Einzelne Abteilungen werden durchBudgetkürzungen und Entlassungen regelrecht zu Tode gespart, während der Restdes Betriebs um seine Existenz bangen muss", erklärt Alexander Schuh,Geschäftsführer der Alexander Schuh GmbH. "Diese Form der Sparpolitik schadetsowohl der Moral als auch der Wettbewerbsfähigkeit - Unternehmen sind also aufAlternativen angewiesen, die langfristig tragbar sind.""Der Fuhrpark stellt in vielen Firmen eine der größten Kostenfallen dar.Veraltete Fahrzeuge und ineffizientes Management kosten einen Betrieb schnellsechs- bis siebenstellige Beträge. Das Einsparpotenzial ist also enorm", erklärtder Experte im Fuhrparkmanagement. Nach dem Motto "Don't own a fleet - own amobility concept" bieten Alexander Schuh und sein Team von "Alexander Schuh -Die Mobilitätsexperten" lückenlose Konzepte, die ihren Kunden nicht nurMobilität und eine Kostenersparnis von bis zu 30 Prozent sichern, sondern ihrenFuhrpark auch rechtlich optimal schützen. Warum in vielen Firmen so viel Geld imFuhrpark verloren geht - und wie sie dauerhaft Abhilfe schaffen können, hatAlexander Schuh im Folgenden zusammengefasst.Sofortmaßnahmen vs. langfristiges Sparpotenzial: So verschwinden Unsummen imFuhrparkmanagementViele Unternehmen haben oftmals einen Fuhrpark mit dutzenden oder sogarhunderten Fahrzeugen, die nahezu ständig im Einsatz sind. Ein einzelnes davon amLaufen zu halten, kostet einschließlich Treibstoff, Instandhaltung und Rücklagenfür eventuelle Reparaturen monatlich schnell rund 1.000 Euro. Bei hoher