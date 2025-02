US-Zölle belasten auch hiesige Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die US-Einfuhrzölle für Waren aus Mexiko, Kanada und China haben zu Wochenbeginn Europas Börsen auf Talfahrt geschickt. Denn US-Präsident Donald Trump hatte schon in der Vergangenheit mit Zöllen auch auf Waren aus der EU gedroht. Zudem sind europäische Unternehmen etwa aus der Autobranche über Produktionsstandorte in Mexiko von den am Dienstag in Kraft tretenden Zöllen direkt betroffen.

Der EuroStoxx 50 büßte am Montagmittag 1,58 Prozent auf 5.203,52 Punkte ein. Damit fand die jüngste Kursrally, die dem Eurozonen-Leitindex zuletzt den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende beschert hatte, ein jähes Ende. Beim ebenfalls stark gelaufenen Schweizer SMI fiel der Rückgang mit 0,86 Prozent auf 12.488,53 Punkte geringer aus. Auch der britische FTSE 100 hielt sich mit einem Minus von 1,17 Prozent auf 8.572,83 Zähler etwas besser als der EuroStoxx 50.