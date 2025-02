Bayerisches Wirtschaftsministerium sucht BAYERNS BEST 50

München (ots) - Renommierter Unternehmenspreis des Bayerischen

Wirtschaftsministeriums wird von Baker Tilly als unabhängiger Juror unterstützt.

Sonderpreise für "Bayerische Unternehmerin des Jahres" sowie besonderes

Engagement in den Bereichen Ausbildung und Nachhaltigkeit. Hohe

Öffentlichkeitswirksamkeit für ausgezeichnete Unternehmen.



Auch in diesem Jahr können sich wieder alle inhabergeführten mittelständischen

Unternehmen mit Sitz in Bayern um den renommierten Preis BAYERNS BEST 50

bewerben: Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und

Energie sucht auch 2025 wieder die wachstumsstärksten bayerischen Unternehmen.

Im ausgewählten Kreis erfolgreicher Unternehmen und im Rahmen einer feierlichen

Preisverleihung auf Schloss Schleißheim werden die Besten der Besten durch

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am 29. Juli mit dem begehrten weißen

"Bayerischen Wachstumslöwen" ausgezeichnet. Die Beratungs- und

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly unterstützt den Wettbewerb wiederum

als unabhängiger Juror und Umsetzungspartner. Neben Sonderpreisen für besonderes

Ausbildungsengagement und für die "Bayerische Unternehmerin des Jahres" wird in

diesem Jahr erneut besonders nachhaltiges Engagement nach den ESG-Kriterien

(Environmental, Social, Governance) prämiert. Die Teilnahme ist für alle

Unternehmen kostenlos. Bewerbungen können bis zum 4. April 2025 über die

Webseite bakertilly.de/bb50 (https://www.bakertilly.de/bayerns-best-50.html)

eingereicht werden.





