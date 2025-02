Dax bleibt am Mittag tief im Minus - Autosektor unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits sehr schwachen Start bis zum Mittag nicht verbessern können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 21.365 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 1,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Deutsche Telekom und die Deutsche Börse, am Ende Daimler Truck, Volkswagen und Porsche.



"Wie es nach der schwachen Handelseröffnung nicht anders zu erwarten gewesen ist, stehen insbesondere die Aktien von den exportorientierten Unternehmen aus den Automotive- und Chemiesektoren unter Abgabedruck", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Nicht die Frage, dass es die US-Strafzölle gibt als vielmehr die Art und Weise, wie die US-Politik dabei vorgeht, sorgt für Verunsicherung bei den Investoren."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz! Long 86,08€ 0,62 × 14,62 Zum Produkt Short 99,00€ 0,73 × 12,98 Zum Produkt