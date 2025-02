Atoss stark im schwachen Markt - Hauck Aufhäuser rät zum Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung hat die jüngst ausgebremsten Aktien von Atoss zu Wochenbeginn wieder angeschoben. Die Papiere des Spezialisten für Workforce Management zogen bis zum Montagmittag um 3,5 Prozent auf 119,60 Euro an und zählten damit in einem schwachen Markt zu den wenigen Gewinnern im Nebenwerteindex SDax .

Die Anteilsscheine von Atoss hatten am Freitag nur im frühen Handel deutlich von erfreulichen Geschäftszahlen profitiert, denn die Kursgewinne waren schnell zusammengeschmolzen. Zum Handelsschluss war nur noch ein Plus von knapp ein Prozent geblieben. Am Montag nun sorgten frische Analystenkommentare für neuen Schwung, allen voran eine Empfehlung von Hauck Aufhäuser Investment Banking.