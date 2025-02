Innovatives Verfahren bei der Herstellung von sphärischem Graphit steigert die Ausbeute

Das Verfahren wandelt geringwertige Feinanteile in hochwertiges Ausgangsmaterial für Anoden um und steigert die Erträge über Branchenstandards hinaus

Die Entwicklungen sind das Ergebnis gemeinsamer Testarbeiten mit weltweit führenden Technologiepartnern zur Verbesserung der Anodenproduktion aus natürlichem Flockengraphit – weitere Optimierungen sind im Gange

3. Februar 2025 / IRW-Press / NGX Limited (NGX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit internationalen Technologiepartnern erfolgreich zusätzliches sphärisches Graphit (SG) aus zuvor nicht verwertbarem Feinmaterial hergestellt hat. Dieses innovative Verfahren gibt NGX die Möglichkeit, die Produktionserträge von Active Anode Material (AAM) zu steigern und hochwertigere Anodenprodukte herzustellen, wodurch ein erheblicher Mehrwert geschaffen wird.

Diese technologische Weiterentwicklung ist Teil des laufenden Anodenentwicklungsprogramms von NGX, das sich auf die Vorqualifizierung von Anodenmaterial konzentriert, das aus natürlichem Flockengraphit aus dem Malingunde-Graphitprojekt des Unternehmens in Malawi gewonnen wird.

Abbildung 1: Flussdiagramm der ersten Phasen des nachgelagerten Verfahrens – zusätzliche Zufuhr aus dem Verfahren in blau

Der Executive Director von NGX, Peter Fox, merkte dazu an: „NGX macht bei seiner nachgelagerten Strategie zur Produktion aktiver Anodenmaterialien enorme Fortschritte. Wir freuen uns über die Fortschritte unseres technischen Teams bei diesem innovativen Verfahren, das darauf abzielt, sowohl das Volumen als auch den Wert des aus Flockengraphitkonzentrat gewonnenen sphärischen Graphits zu erhöhen. Diese Technologie könnte die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich steigern, indem aussortierte Feinanteile – in der Regel ein minderwertiger Strom aus dem Formungsprozess – in hochwertigen sphärischen Graphit umgewandelt werden. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der weiteren Optimierungsarbeiten zur Maximierung der Formungsausbeute und zur Bewertung der elektrochemischen Eigenschaften des Materials.“

