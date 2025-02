Agnico Eagle Mines: Geht diese Gold-Aktie jetzt durch die Decke?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche –

Agnico Eagle Mines

Nicht nur am Aktien-, sondern auch am Rohstoffmarkt blicken Anlegerinnen und Anleger auf ein starkes Börsenjahr 2024 zurück. Vor allem Gold konnte sich zur Überraschung vieler Experten deutlich steigern und legte um mehr als ein Drittel zu.

Ein hohes Absicherungsbedürfnis, anhaltende Notenbankkäufe und sinkende Fördermengen bei großen Playern haben dafür gesorgt, dass fundamentaler Gegenwind, wie ein starker US-Dollar oder anhaltend hohe Marktzinsen, die Rallye nicht gefährdet haben.

Trotz der starken Preissteigerungen konnten die Aktien vieler Minenwerte nicht von dieser Aufwärtsbewegung profitieren. Barrick Gold und Newmont weisen derzeit eine klare Underperformance gegenüber einem Investment in das Edelmetall auf. Zwar profitieren goldfördernde Unternehmen von höheren Verkaufspreisen, gleichzeitig belasten steigende Kosten, etwa für die Sanierung der Mineninfrastruktur, für Margendruck. Hier wurde zu lange zu wenig Geld in die Hand genommen, was ein Grund für den Förderrückgang ist.

Seine Hausaufgaben gemacht hat hingegen das kanadische Unternehmen Agnico Eagle Mines. Der Konzern überzeugt mit vergleichsweise niedrigen Förderkosten und einem stabilen Ausstoß. Daraus ergeben sich hohe Erträge und Cashflows – das wissen Investoren zu schätzen, wie der Blick auf den derzeit äußerst vielversprechenden Chart zeigt!

Agnico Eagle Mines Chartsignale

Markanter Ausbruch: Die Aktie hat einen großen Widerstandsbereich bezwungen und ist auf neue Allzeithochs geklettert. Eine Ausbruchsbewegung ist angelaufen.

Die Aktie hat einen großen Widerstandsbereich bezwungen und ist auf neue Allzeithochs geklettert. Eine Ausbruchsbewegung ist angelaufen. Bullishes Verlaufsmuster: Agnico Eagle Mines hat mit einer Cup-and-Handle-Formation ein prominentes Trendwendemuster ausgebildet.

Agnico Eagle Mines hat mit einer Cup-and-Handle-Formation ein prominentes Trendwendemuster ausgebildet. Starker Aufwärtstrend: Die technischen Indikatoren zeigen einen dynamischen Aufwärtstrend, der weiteren Platz nach oben bietet.

Die technischen Indikatoren zeigen einen dynamischen Aufwärtstrend, der weiteren Platz nach oben bietet. Chance auf Anschlussrallye: Unterstützt von einem hohen Goldpreis könnte die Aktie nach ihrem Ausbruch nun auf weitere Rekordhochs klettern.

Lernt dieser Adler jetzt das Fliegen?

Agnico Eagle Mines ist nach Marktkapitalisierung inzwischen einer der weltweit größten Goldförderer. Trotz einer deutlich höheren Fördermenge haben die Kanadier Barrick Gold weit hinter sich gelassen und liegen auf Kurs, auch die Nummer 1 Newmont zu überholen.

Eine der größten Stärken des Unternehmens ist sein Minen-Portfolio. Der überwältigende Teil des von Agnico Eagle Mines geförderten Goldes wird in Kanada zu Tage gebracht. Drei weitere Minen befinden sich Mexiko, daneben betreibt der Konzern einen Komplex in Finnland. Bei allen drei Nationen handelt es sich um politisch stabile Staaten, die Rechtssicherheit und ein investitionsfreundliches Klima bieten – der Unterschied zu Staaten wie Mali, wo Barrick Gold aufgrund eines Streites mit der Militärregierung einen kompletten Minenkomplex stillgelegt hat, könnte kaum größer sein.

Qualität hat ihren Preis

Für dieses hochklassige Portfolio, das zudem einen konstanten Gold-Output geliefert hat, waren Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Jahren bereit, einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Das hat zu einer deutlichen Outperformance der Aktie gegenüber den Anteilen vieler Mitbewerber geführt.

Der Chart spricht diesbezüglich eine eindeutige Sprache, denn Agnico Eagle Mines verteuerte sich in der vergangenen Woche auf neue Allzeithochs. Solche gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Die Rekordnotierungen sind dabei die Folge eines markanten Ausbruchs, denn im Bereich von 80 bis 85 US-Dollar lag eine massive Widerstandszone, die aus dem vor knapp fünf Jahren gebildeten Top hervorgegangen ist.

Dass sich die Aktie nun über diesen Widerstandsbereich sowie das alte Hoch von 89,23 US-Dollar verteuern konnte, ist mit Blick auf die Frage nach weiteren Kursgewinnen ein gutes Zeichen. Hier bahnt sich eine klassische Ausbruchsbewegung an.

Cup-and-Handle-Pattern deutet auf Ausbruch hin

Unterstrichen werden die Ambitionen der Aktie durch das übergeordnete Verlaufsmuster. Die vergangenen fünf Jahre waren keine Einbahnstraße, im Gegenteil. Ausgehend von ihrem alten Allzeithoch hatten sich die Anteile zwischenzeitlich halbiert. Zu einer nachhaltigen Gegenbewegung ist es erst im Herbst 2022 gekommen.

Das hat zu einer U-förmigen Konsolidierung geführt, die auch als Untertassenformation beziehungsweise Cup-Pattern bekannt ist. Da es am rechten Rand gleichzeitig zu einer Flaggenformation gekommen ist, handelt es sich um eine Untertassenformation mit Henkel. Die ist im Englischen als Cup-and-Handle-Pattern bekannt.

Solche gelten in der technischen Analyse als besonders aussichtsreiche Trendwende- und Ausbruchsformationen. Neue Mehrjahres- oder Allzeithochs gelten ohnehin als starke Kaufsignale. Da bei einem Cup-and-Handle-Pattern dem Ausbruch aber eine Konsolidierung vorausgeht, ist der anschließende Kaufdruck bei einem Ausbruch nach oben umso stärker.

Aktie bietet weiteren Platz nach oben

Bei Agnico Eagle Mines wird die Ausbruchsbewegung begünstigt dadurch, dass nicht nur der Performance nach ein starker Aufwärtstrend vorliegt. Auch die technische Indikation ist gegenwärtig äußerst bullish.

Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD zeigen ein hohes Momentum an, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre. Der RSI liegt auf Tagesbasis bei 69 Punkten und auf Wochenbasis bei 67. Der Warnbereich beginnt ab 70 Punkten, erst ab 80 Zählern gilt eine Aktie klar als überkauft.

Zwar hat der MACD in den vergangenen Wochen konsolidiert, was zu einem zwischenzeitlichen Unterschreiten der Signallinie und damit dem Verlust von Aufwärtsdynamik geführt hat. Inzwischen konnte er die Signallinie aber wieder überwinden und zeigt damit eine erneute Beschleunigung der Rallye an. Das dürfte zu einer Fortsetzung der Ausbruchsbewegung und damit zu einer Anschlussrallye führen – insbesondere dann, wenn der Goldpreis weiter steigen sollte.

Premiumbewertung, aber keineswegs zu teuer

Auch fundamental bietet der Wert noch Platz nach oben. Für 2025 ist Agnico Eagle Mines mit dem 18,3-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das ist im Vergleich zum Rest der Branche zwar ein überdurchschnittlicher Wert, liegt aber deutlich unter dem Fünfjahresmittel von knapp 26.

Der Wall-Street-Konsens ist ebenfalls positiv. Bei insgesamt 17 Einschätzungen zur Aktie bringen es die Kanadier aktuell auf 15 Empfehlungen zum Kaufen oder Übergewichten. Nur jeweils ein Analyst empfiehlt das Halten oder den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100,99 US-Dollar und damit rund 9 Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Das Street-High-Target liegt sogar bei 126,85 US-Dollar.

Damit ist die Aktie sowohl technisch als auch fundamental hervorragend dafür positioniert, von anhaltend hohen Goldpreisen zu profitieren und könnte in Zeiten wachsender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit eine geeignete, defensive Depotbeimischung sein.

Agnico Eagle Mines auf einen Blick

ISIN: CA0084741085

CA0084741085 Börsenwert: 46,4 Mrd. US-Dollar

46,4 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite: 1,7 Prozent

1,7 Prozent KGVe 2025: 18,3

18,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG ist grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden und ein Totalverlust des investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Anleger sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren.