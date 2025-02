Merz wirbt für schnellen Politikwechsel

BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz wirbt zum Start in die heiße Wahlkampfphase für einen schnell spürbaren Politikwechsel. "Wir stehen bereit, Deutschland wieder nach vorne zu führen", sagte der CDU-Chef zum Auftakt eines Parteitags in Berlin. "Eine unionsgeführte Regierung wird sich ohne jeden Zeitverzug an die Arbeit machen und die Probleme an der Wurzel packen, die unser Land seit so langer Zeit so lähmen."

Merz formulierte es als Ziel, dass Menschen und Unternehmen schon mit neuer Zuversicht in die Sommerpause 2025 gehen könnten. Die CDU habe inhaltlich einen "Plan für Deutschland". Der Kanzlerkandidat bekam schon zu Beginn minutenlangen Applaus im Stehen, bevor er den Parteitag eröffnen konnte.

Bei dem Delegiertentreffen knapp drei Wochen vor der Wahl will die CDU ein "Sofortprogramm" für den Fall einer Regierungsübernahme beschließen. Es enthält Vorschläge zur Eindämmung der Migration wie Zurückweisungen an den Grenzen. Sie waren auch Teil eines Antrags der Union im Bundestag, der eine Mehrheit mit Stimmen der AfD bekommen hatte. Das "Sofortprogramm" enthält außerdem Ankündigungen zur Stärkung von Wirtschaft und Sicherheit./bk/sam/hoe/tre/DP/jha