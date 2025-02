Trump's Zoll-Schock: Markt unter Druck!

Nach den jüngsten Strafzöllen unter Präsident Trump zeichnet sich ein deutlicher Verkaufsdruck in den unmittelbar betroffenen Branchen ab – allen voran der Automobilsektor. Obwohl der Risk-Off-Impuls auch andere Bereiche trifft, verhindert eine im Januar gewachsene Marktbreite einen flächendeckenden Ausverkauf. Während der VIX zwar moderat ansteigt, setzen viele Anleger darauf, dass Trump die Zölle als taktisches Verhandlungsmittel bald wieder zurücknimmt. Andere hingegen warnen vor einer möglichen mehrwöchigen Marktkorrektur, erinnert an die drastischen Rückgänge von über 10 bis 20 Prozent während der Zollrunden gegen China 2018. Erfahren Sie in unserem Video, warum trotz der aktuellen Verkaufsimpulse die Bullen standhaft bleiben und welche Szenarien für die zukünftige Entwicklung der Märkte denkbar sind – ein Reality-Check, den Anleger jetzt nicht verpassen sollten! Hier ist das Video mit der Einschätzung von Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst von CMC Markets: https://youtu.be/MA_h5AptqaQ