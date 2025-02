German Revival: Diese Aktien könnten nach der Bundestagswahl durchstarten

Demnach könnte die Wahl ein positiver Katalysator für den deutschen Aktienmarkt sein. Investoren könnten insbesondere bei zyklischen Nachzüglern und mittelständischen Werten wieder einsteigen. Trotz einer Erholung seit dem Bruch der letzten Koalition bleibt die Marktperformance fokussiert auf wenige Segmente. Sollte eine pro-wachstumsorientierte Regierung gebildet werden, könnte dies das internationale Interesse an deutschen Aktien stärken.

Beide Konstellationen könnten pro-wirtschaftliche Reformen mit sich bringen, darunter Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger sowie neue Investitionsprogramme. Während die genauen Maßnahmen noch unklar sind, dürften sich diese Entwicklungen positiv auf Aktien und den Euro auswirken, schreiben die Analysten von Barclays in einer Analyse zur Bundestagwahl

Obwohl Deutschland im Vergleich zu anderen Industrieländern schwaches Wirtschaftswachstum verzeichnet, besteht noch immer fiskalischer Spielraum. Die mögliche Koalition zwischen CDU/CSU und einem der Hauptpartner könnte Reformen vorantreiben, die das Wachstum fördern. Ein Wendepunkt könnte die Reform der Schuldenbremse sein, über die weiterhin Uneinigkeit besteht.

Besonders der Automobil-, Chemie- und Transportsektor haben in den letzten Jahren unter steigenden Kosten, Wettbewerbsdruck aus China und geopolitischen Unsicherheiten gelitten. Strengere CO2-Vorgaben und drohende US-Zölle unter der neuen Trump-Regierung haben den deutschen Automobilsektor stark belastet. Auch die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg trieb die Kosten der Chemiebranche in die Höhe. Sollte sich die geopolitische Lage stabilisieren oder regulatorische Entlastungen eintreten, könnten diese Sektoren von einer Erholung profitieren.

Die kommende Bundestagswahl bringt Unsicherheiten, aber auch Chancen für den deutschen Kapitalmarkt. Ein wirtschaftsfreundlicher Kurs könnte den DAX und den Mittelstandsindex MDAX beflügeln. Sollte sich zudem die globale Wirtschaftslage verbessern, könnte Deutschland von einem erneuten Kapitalzufluss profitieren.

Barclays liefert dazu eine Liste mit möglichen Turnaround-Kandidaten für einen Machtwechsel in Berlin. Mit auf der "German Revival"-Liste sind neben deutschen Aktien wie Freenet, Commerzbank, RWE und Münchener Rück auch zahlreiche europäische Werte mit großem Exposure zum deutschen Markt, beispielsweise der belgische Netzbetreiber Elia, der spanische Telekom-Konzern Telefonica oder der dänische Pharmakonzern Zealand Pharma. "Wir sehen ein gewisses Aufwärtspotenzial sowohl für inländische Namen als auch für ausländische Aktien mit hohem Engagement in Deutschland, die von einer wachstumsfreundlichen Politik profitieren könnten. Obwohl sich die Nachrichtenlage zu Deutschland verbessert hat, ist die Performance des Aktienkorbs hinterher, was unserer Meinung nach Aufholpotenzial bietet."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





