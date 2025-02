Der Hamad International Airport weiht im Rahmen der Terminalerweiterung die neue Abfertigungshalle E" ein

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Die erste von zwei neuen Abfertigungshallen

erhöht die Anzahl der Flugsteige um 20 % und sorgt so für einen reibungsloseren,

leichter zugänglichen und nahtlosen Fluggastbetrieb.



Der Hamad International Airport (DOH) freut sich, die Eröffnung der

Abfertigungshalle E" als Teil seines jüngsten Terminalerweiterungsprogramms

bekannt zu geben. Bei der Entwicklung dieses Projekts wurde besonderer Wert auf

einen effizienten Einstieg gelegt, die Abhängigkeit von abgelegenen Gates und

Bussen verringert und ein auf Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit ausgerichtetes

Design integriert.





Durch die Erweiterung wird der Flughafen um 51.000 Quadratmeter vergrößert, mitacht (8) neuen Flugsteigen , was einer Gesamtvergrößerung von 20 % entsprichtund ein schnelleres Boarding und eine verbesserte betriebliche Effizienz ambesten Flughafen der Welt ermöglicht.Die weitere Entwicklung mit der Erweiterung des Flugsteigs 'D' wird in einigenWochen bekannt gegeben.Concourse E Merkmale:- Fortschrittliche Self-Boarding-Technologie: Verbesserung des Passagierkomfortsdurch Self-Boarding-Gates, die die Bordkarten automatisch scannen und so füreinen reibungsloseren Reiseablauf sorgen.- Zugänglichkeitsorientiertes Design: Integrierte universelle Designprinzipienwie Hörschleifen, Rampen, Aufzüge und geräumige Sitzbereiche, um die Mobilitätvon Fahrgästen mit Behinderungen zu erleichtern.- Ergonomische Sitzgelegenheiten: Eine Vielzahl von Sitzgelegenheiten miteingebauten Steckdosen, die für den Komfort der Fahrgäste sorgen.- Erweiterte Einzelhandels- und Verpflegungsmöglichkeiten: Eine Auswahl an neuenEinkaufs- und Speiseangeboten für alle Passagiere.- Sustainable Infrastructure: Mit hochmodernen energieeffizienten Systemen,innovativen Lösungen für das Wassermanagement und optimiertem Wärmekomfortunterstreicht die Halle das Engagement des Hamad International Airport fürNachhaltigkeit.Hamad Ali Al-Khater, Chief Operating Officer am Hamad International Airport,kommentierte: "Wir freuen uns, dass diese moderne Abfertigungshalle zum Lebenerweckt wird und unseren Passagieren ein nahtloses und komfortablesReiseerlebnis bietet. Diese Erweiterung spiegelt unser Engagement für dieBereitstellung von Einrichtungen von Weltklasse wider, bei denen Effizienz,Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Mit der Eröffnung desFlugsteigs E können Reisende die erste Phase einer transformativen Erweiterungerleben, die darauf abzielt, jeden Aspekt ihrer Reise zu verbessern. Dies istnur der Anfang, denn es sind weitere Entwicklungen geplant, um dieKonnektivität, die Kapazität und das gesamte nahtlose Reiseerlebnis am HamadInternational Airport zu verbessern".Der Hamad International Airpot, das Tor zu Katar und der Welt.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Hamad InternationalAirport: http://www.dohahamadairport.com/ und auf den Social-Media-Kanälen desHamad International Airport:X: @HIAQatar, Facebook: HIAQatar, Instagram: @HIAQatar, YouTube: @HIAQatar,TikTok: HIAQatarFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2610994/Hamad_International_Airport.jpgInfografik - https://mma.prnewswire.com/media/2610995/Hamad_International_Airport_Infographic.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-hamad-international-airport-weiht-im-rahmen-der-terminalerweiterung-die-neue-abfertigungshalle-e-ein-302365898.htmlPressekontakt:Daniel Radwan,Daniel.radwan@ogilvy.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129856/5962771OTS: Hamad International Airport (HIA)