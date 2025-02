AliveDx erweitert Autoimmun-Menü mit IVDR-CE-gekennzeichnetem MosaiQ AiPlex® CTDplus Multiplex-Assay zur Unterstützung der Diagnose systemischer rheumatischer Autoimmunerkrankungen und zur Rationalisierung der Laborabläufe

Eysins, Schweiz (ots/PRNewswire) - AliveDx gibt den Erhalt des IVDR-CE-Zeichens

für seinen MosaiQ AiPlex® CTDplus Multiplex-Assay bekannt. Der Multiplex-Test

ermöglicht einen syndromalen Ansatz, vereinfacht den Arbeitsablauf im Labor und

liefert schnelle, umsetzbare Ergebnisse, um Klinikern und Laborpersonal bei der

Diagnose und Behandlung von systemischen Autoimmunerkrankungen des rheumatischen

Formenkreises (SARDs) zu helfen.



Systemische rheumatische Autoimmunerkrankungen - eine globale Herausforderung





Systemische rheumatische Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis (RA),systemischer Lupus erythematodes, systemische Sklerose (auch bekannt alsSklerodermie), Sjögren-Syndrom, idiopathische entzündliche Myopathien undgemischte Bindegewebserkrankungen betreffen Millionen Menschen weltweit undstehen im Zusammenhang mit der Produktion von Autoantikörpern.Die Diagnose dieser Erkrankungen ist aufgrund der sich überschneidendenklinischen Symptome und der hohen Häufigkeit des gemeinsamen Auftretensverschiedener Bindegewebserkrankungen1 komplex. Diese Komplexität führt häufigzu einer verzögerten Diagnose ab dem Auftreten der Symptome. Der Nachweisverschiedener Autoantikörper hilft dem Arzt zusammen mit klinischen und anderenLaborbefunden bei der Beurteilung dieser Erkrankungen. Multiplex-Tests liefernein umfassendes Autoantikörperprofil und helfen, die Zeit bis zur Diagnose zuverkürzen.MosaiQ AiPlex CTDplus Multiplex-Test: Schnell, einfach, umfassend Der MosaiQAiPlex CTDplus-Test ermöglicht Gesundheitsdienstleistern einen syndromalenAnsatz und eine genaue serologische Bewertung von rheumatoider Arthritis (RA)und Bindegewebserkrankungen (CTD). Die einzigartige Kombination vonAutoantikörpertests bietet eine empfindliche und spezifische Diagnoselösung, dieden Ärzten verwertbare Erkenntnisse für eine verbesserte Patientenversorgungliefert. Es kann diese Ergebnisse mit nur 10 Mul Patient in einem einzigenSchritt erzeugen.Unser CTD-Microarray enthält 15 Marker in einem Panel für jeden Patienten,darunter die meisten der in den einschlägigen klinischen Leitlinien (ACR/EULAR)*empfohlenen Autoantikörper2-6. Der MosaiQ AiPlex CTDplus ermöglicht diegleichzeitige Erkennung von Autoantikörpern gegen DFS70/LEDGF, CCP, dsDNA, Sm,Sm/RNP, U1RNP, Chromatin, Ribosomal P, SS-A 60 (Ro60), SS-B (La), TRIM21 (Ro52),Jo-1, CENP-B, Scl-70 und RNA-Polymerase III."Wir freuen uns sehr, dass wir in den letzten 18 Monaten bereits zum fünften Maldas CE-Zeichen für klinische IVDR erhalten haben. Es zeigt unser Engagement füreine bessere Patientenversorgung. Eine genaue und frühzeitige Diagnose ist fürdie Behandlung komplexer Autoimmunerkrankungen unerlässlich, und unser MosaiQ