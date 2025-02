Fast jeder zweite Deutsche würde Finanzdienstleister wechseln / junge Generation mit hohen Ansprüchen beim Thema ESG

Hamburg (ots) -



- Umweltschutz vorausgesetzt: 44 Prozent der Deutschen wollen zu

Finanzdienstleister wechseln, der sich aktiv für Umweltschutz einsetzt. Sechs

Prozent sind bereits gewechselt.

- Junge Generation hat hohe Ansprüche bei Thema ESG: 56 Prozent der 25- bis

34-Jährigen erachtet Umweltaspekte bei der Auswahl eines Finanzdienstleisters

als wichtig.

- 54 Prozent wollen "grüne" Dienstleistungen wie klimafreundliche

Versicherungsprodukte. 51 Prozent der Deutschen fordern, dass Anbieter

umweltschädliche Aktivitäten kompensieren.



Deutschen Konsumenten legen zunehmend Wert auf ökologische und soziale

Verantwortung bei Finanzdienstleistern. Das zeigt die aktuelle "Banking on

Banks"-Studie des Informationsdienstleisters CRIF. 54 Prozent wollen nachhaltige

Produkte, 52 Prozent wollen Finanzdienstleister, die sich sozial engagieren und

sogar 44 Prozent würden in Betracht ziehen, ihren Anbieter zu wechseln, sollte

sich ein anderer aktiv für Klimaschutz einsetzen. Für die repräsentative Umfrage

wurden 7.000 Personen in Europa und den USA befragt.









Die Ergebnisse der Umfrage verdeutlichen, dass das ESG-Bestreben der

Finanzdienstleister zunehmend zum Wettbewerbsvorteil wird. 44 Prozent der

deutschen Verbraucher geben an, dass sie eher zu einem Finanzdienstleister

wechseln würden, der sich aktiv für den Umweltschutz einsetzt. Sechs Prozent der

Befragten haben ihren Anbieter sogar bereits gewechselt, da sich dieser zu wenig

für Nachhaltigkeitsaspekte eingesetzt hat. "Deutsche Verbraucher legen zunehmend

Wert auf die ESG-Bemühungen ihrer Finanzdienstleister und sind auch dazu bereit,

diese zu verlassen, wenn sie nicht glaubhaft auf Umwelt und soziale Aspekte

achten", erläutert Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer CRIF Deutschland ein.

"Finanzdienstleister, die sich diesen Erwartungen anpassen, können nicht nur die

Loyalität ihrer Kunden stärken, sondern verringern auch den Wechselwunsch der

Kunden und können nachhaltig orientierte Zielgruppen dazugewinnen", so Schlein

weiter.



In Italien (63 Prozent) und Frankreich (46 Prozent) geben noch mehr Verbraucher

als in Deutschland an, zu einem Finanzdienstleister wechseln zu wollen, der sich

aktiv für den Umweltschutz einsetzt.



Kluft innerhalb der Altersgruppen - jüngere Generationen als treibende Kraft für

den Wandel



Insbesondere bei jüngeren Konsumenten zeigt sich eine stärkere Orientierung an

ökologischen und ethischen Werten. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen

sind es bereits 56 Prozent, die Umweltaspekte bei der Auswahl eines

Finanzdienstleisters als wichtig erachten. Bei Befragten über 55 Jahren sind es Seite 2 ► Seite 1 von 3





