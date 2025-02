Ergebnisse der Definitionsbohrungen im Gebiet Airstrip auf dem Goldprojekt AurMac im Yukon veröffentlicht

Cranbrook, B.C., 3. Februar 2025 / IRW-Press / Eagle Royalties Ltd. („ER.CN“: CSE oder „Eagle Royalties“) hat vor kurzem von vielversprechenden Bohrlochabschnitten erfahren, die Banyan Gold Corp. im Gebiet der vermuteten Ressource in der Lagerstätte Airstrip auf dem Projekt AurMac im zentralen Yukon absolviert hat (siehe Pressemeldung von BYN vom 29. Januar unter diesem Link). Eagle Royalties ist über Royalties von 2 % bzw. 1 % (ohne Klausel, die einen Rückkauf ermöglichen würde) an allen Claims beteiligt, die dem Ressourcengebiet Airstrip zugrunde liegen. Weitere Informationen zur Royalty-Beteiligung am Projekt AurMac finden Sie unter folgendem Link.