DIN startet Transparenz-Offensive / Besetzung von Normenausschüssen wird nachvollziehbarer

Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Normung (DIN) stärkt die Transparenz

seiner Normenausschüsse und fördert damit das Vertrauen in seine Prozesse.

Künftig wird die Zusammensetzung der Ausschüsse detaillierter nach Branchen

aufgeschlüsselt. Ziel ist es zudem, die Namen der Organisationen zu

veröffentlichen, die in den Normungsgremien aktiv sind. So wird die Vertretung

unterschiedlicher Branchen und Interessen sichtbarer gemacht und das Vertrauen

in die Normungsprozesse weiter ausgebaut.



Normung lebt von Mitwirkung







ausgewogenen Mitwirkung aller relevanten Stakeholder sowie dem Erzielen von

Ergebnissen im Konsens. Diese Prinzipien stellen sicher, dass die Ergebnisse

ausgewogen sind und keine einseitige Einflussnahme erfolgt. Heute arbeiten rund

37.500 Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Hand sowie

Verbraucher- und Arbeitsschutzorganisationen in insgesamt über 4.000

DIN-Ausschüssen zusammen. Das Ergebnis: weltweit anerkannte Normen, die Qualität

sichern, Effizienz verbessern, Vertrauen schaffen und den internationalen Handel

erleichtern.



Hohes Vertrauen in DIN-Normen



"Transparenz ist entscheidend für das hohe Vertrauen, das DIN-Normen genießen.

Wir haben jedoch auch Kritik an der bisherigen Darstellung der

Ausschusszusammensetzung erhalten. Mit unseren neuen Maßnahmen reagieren wir

gezielt auf diese Hinweise", sagt Daniel Schmidt, Mitglied des Vorstands bei

DIN.



Transparente Darstellung: Neue Maßnahmen im Überblick



- Branchenspezifische Aufschlüsselung: Die Zusammensetzung der Ausschüsse wird

künftig nach dem Branchenschlüssel WZ2008 kategorisiert. So wird deutlicher,

welche Branchen wie stark vertreten sind. Die Umsetzung beginnt im ersten

Quartal 2025 mit den rund 300 Gremien im Normenausschuss Bauwesen. Die

weiteren 68 Normenausschüsse folgen schrittweise im Laufe des Jahres.

- Nennung der mitwirkenden Organisationen: DIN wird erstmals die Namen der

Organisationen veröffentlichen, die in den Normenausschüssen mitwirken. Dies

ermöglicht eine transparente Nachvollziehbarkeit der Beteiligten. Die Arbeiten

dazu wurden gestartet.



Ein weiterer Schritt zu mehr Offenheit



"DIN steht für Offenheit und Vertrauen. Mit unseren Transparenz-Maßnahmen

erhöhen wir die Nachvollziehbarkeit unserer Arbeit und stärken die Akzeptanz der

Normung", fasst Daniel Schmidt zusammen.



Pressekontakt:



Julian Pinnig

Pressesprecher

DIN e. V.

Am DIN-Platz

Burggrafenstraße 6

10787 Berlin

Telefon +49 30 2601-2812

E-Mail: mailto:julian.pinnig@din.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43950/5962828

OTS: DIN Deutsches Institut für Normung e.V.







Die Normungsarbeit bei DIN basiert auf zentralen Prinzipien: der breiten undausgewogenen Mitwirkung aller relevanten Stakeholder sowie dem Erzielen vonErgebnissen im Konsens. Diese Prinzipien stellen sicher, dass die Ergebnisseausgewogen sind und keine einseitige Einflussnahme erfolgt. Heute arbeiten rund37.500 Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Hand sowieVerbraucher- und Arbeitsschutzorganisationen in insgesamt über 4.000DIN-Ausschüssen zusammen. Das Ergebnis: weltweit anerkannte Normen, die Qualitätsichern, Effizienz verbessern, Vertrauen schaffen und den internationalen Handelerleichtern.Hohes Vertrauen in DIN-Normen"Transparenz ist entscheidend für das hohe Vertrauen, das DIN-Normen genießen.Wir haben jedoch auch Kritik an der bisherigen Darstellung derAusschusszusammensetzung erhalten. Mit unseren neuen Maßnahmen reagieren wirgezielt auf diese Hinweise", sagt Daniel Schmidt, Mitglied des Vorstands beiDIN.Transparente Darstellung: Neue Maßnahmen im Überblick- Branchenspezifische Aufschlüsselung: Die Zusammensetzung der Ausschüsse wirdkünftig nach dem Branchenschlüssel WZ2008 kategorisiert. So wird deutlicher,welche Branchen wie stark vertreten sind. Die Umsetzung beginnt im erstenQuartal 2025 mit den rund 300 Gremien im Normenausschuss Bauwesen. Dieweiteren 68 Normenausschüsse folgen schrittweise im Laufe des Jahres.- Nennung der mitwirkenden Organisationen: DIN wird erstmals die Namen derOrganisationen veröffentlichen, die in den Normenausschüssen mitwirken. Diesermöglicht eine transparente Nachvollziehbarkeit der Beteiligten. Die Arbeitendazu wurden gestartet.Ein weiterer Schritt zu mehr Offenheit"DIN steht für Offenheit und Vertrauen. Mit unseren Transparenz-Maßnahmenerhöhen wir die Nachvollziehbarkeit unserer Arbeit und stärken die Akzeptanz derNormung", fasst Daniel Schmidt zusammen.Pressekontakt:Julian PinnigPressesprecherDIN e. V.Am DIN-PlatzBurggrafenstraße 610787 BerlinTelefon +49 30 2601-2812E-Mail: mailto:julian.pinnig@din.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43950/5962828OTS: DIN Deutsches Institut für Normung e.V.