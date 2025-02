EMX erwirbt zusätzliche 1%ige Royalty-Beteiligung am Konzessionsgebiet der Kupfermine Chapi in Peru

Vancouver, British Columbia, 3. Februar 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß einer Royalty-Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Minera Pampa de Cobre S.A.C. („MPC“), die am 6. Januar 2025 angekündigt wurde, eine zusätzliche Net Smelter Returns („NSR“)-Royalty-Beteiligung von 1 % am Konzessionsgebiet der Kupfermine Chapi gegen einen Betrag von 7.000.000 US$ erworben hat. MPC befindet sich indirekt im Besitz des kanadischen Privatunternehmens Quilla Resources Inc.