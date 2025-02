Foundever® erweitert seine Offshoring-Aktivitäten in Ägypten, schafft 5.000 neue Arbeitsplätze und eröffnet ein neues Kontaktzentrum in Luxor

Cairo (ots/PRNewswire) - Foundever investiert in Ägypten, nutzt die

Unterstützung der Regierung für die Talententwicklung und festigt Ägyptens Rolle

als globales Zentrum für CX- und IT-Offshoring.



Foundever, ein weltweit führender Anbieter von Kundenerfahrungslösungen

(Customer Experience, CX), baut seine Präsenz in Ägypten deutlich aus und

kündigt Pläne zur Schaffung von 5.000 neuen Arbeitsplätzen in den nächsten vier

Jahren an. Im Mittelpunkt dieses Wachstums steht die Einrichtung eines neuen,

hochmodernen Kontaktzentrums in Luxor, das die bestehenden Einrichtungen in

Kairo, in Maadi Technology Park und in City Stars Business Complex, ergänzt.







wichtiger Standort für globale Unternehmensdienstleistungen. Das Wachstum des

Unternehmens basiert auf dem Ruf des Landes als globales Zentrum für

CX-Dienstleistungen und IT-Offshoring, angetrieben durch hochqualifizierte

Arbeitskräfte und eine solide staatliche Unterstützung. Im vergangenen Jahr hat

Foundever in Ägypten ein beeindruckendes Wachstum von 115 % erzielt und betreut

nun 15 Klienten in 14 Sprachen.



Die neue Anlage in Luxor wird es dem Unternehmen ermöglichen, den reichhaltigen

Talentpool der Region zu nutzen und die sozioökonomische Entwicklung in

Oberägypten zu unterstützen. Foundever plant, Tausende neue Arbeitsplätze zu

schaffen und ist entschlossen, die Position Ägyptens als führendes Land in der

globalen Outsourcing-Branche weiter zu stärken.



Das Unternehmen hat außerdem seine Absichtserklärung (Memorandum of

Understanding, MoU) mit der ägyptischen Agentur für die Entwicklung der

Informationstechnologie-Branche (Information Technology Industry Development

Agency, ITIDA) um weitere vier Jahre verlängert und damit sein langfristiges

Engagement für Investitionen in die Talente und die Infrastruktur des Landes

bekräftigt.



"Dieses Wachstum spiegelt den anhaltenden Erfolg der ägyptischen

Outsourcing-Branche wider, die zu den vielversprechendsten Sektoren des Landes

gehört und weltweit einen ausgezeichneten Ruf genießt. Die Einrichtung eines

neuen Zentrums in Luxor zeigt das wachsende Vertrauen in die ägyptischen Talente

im ganzen Land und ihre Fähigkeit, Dienstleistungen zu erbringen, die

internationalen Standards entsprechen. Das Ministerium ist weiterhin bestrebt,

durch eine fortschrittliche digitale Infrastruktur, innovative Richtlinien und

umfassende Schulungsprogramme, die unseren Arbeitskräften die technischen,

sprachlichen und beruflichen Fähigkeiten vermitteln, die auf den globalen

Märkten erforderlich sind, ein günstiges Umfeld für Investitionen zu schaffen",

erklärte der ägyptische Minister für Kommunikation und Informationstechnologie,

Dr. Amr Talaat.



Durch die Ausweitung in Luxor treibt Foundever seine Strategie voran, das

Potenzial unerschlossener Talentpools zu nutzen und gleichzeitig zum wachsenden

Ansehen Ägyptens als führender Ort für Offshoring beizutragen.



Informationen zu Foundever®



Foundever ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Kundenerfahrungsbranche

(Customer Experience, CX) mit 150.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Lernen

Sie uns kennen unter www.foundever.com.

(https://foundever.com/about/who-we-are/)



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/foundever-erweit

ert-seine-offshoring-aktivitaten-in-agypten-schafft-5-000-neue-arbeitsplatze-und

-eroffnet-ein-neues-kontaktzentrum-in-luxor-302366329.html



Dalia Awad,

Dalia.Awad@hillandknowlton.com,

+201111157988



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178575/5962832

OTS: Foundever







