U.S. GoldMining erweitert die westliche hochgradige Zone in der Gold-Kupfer-Lagerstätte Whistler, Alaska: Durchschneidet 458 Meter mit einem Goldäquivalent von 0,75 g/t, einschließlich 48 m mit 1,23 g/t AuEq und 116 m mit 1,00 g/t AuEq

Anchorage, Alaska - 3. Februar 2025 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-i ... - freut sich, neue Untersuchungsergebnisse aus seinem Bestätigungs-Diamantkernbohrprogramm 2024 bekannt zu geben, das auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler (das "Projekt") in Alaska, USA, durchgeführt wurde.Die in dieser Pressemitteilung berichteten Ergebnisse heben WH24-03 und WH24-04 hervor, die auf dem früheren Erfolg des Bohrprogramms 2024 aufbauen, einschließlich mehrerer breiter Abschnitte und des besten Bohrlochs in der bisherigen Geschichte des Grundstücks

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "Als Folgemaßnahme zu den hochgradigen Abschnitten, die zuvor im westlichen Teil der Lagerstätte Whistler durchteuft wurden (WH24-02: 120 m mit 1,00 g/t AuEq), wurde WH24-04 gebohrt, um eine mögliche Erweiterung dieser hochgradigen Zone weiter abzugrenzen und anzupeilen, mit dem Ziel, das bestehende Mineralressourcenprofil des Projekts weiter zu verbessern. Die Ergebnisse von WH24-04, die die bei früheren Bohrungen festgestellten Gehalte übersteigen, zeigen, dass der Metallgehalt im westlichen Teil der Lagerstätte Whistler wie vorhergesagt mit der Tiefe zunimmt. Dies unterstreicht das Verständnis des Unternehmens für die Zonierung und die Kontrolle der Mineralisierung und erklärt, warum wir das Potenzial sehen, die bestehende Mineralressourcenschätzung ("MRE") des Projekts über die aktuellen 6,48 Millionen Unzen Goldäquivalent in angezeigten Ressourcen und weitere 4,16 Millionen Unzen Goldäquivalent in abgeleiteten Ressourcen hinaus zu erweitern. Diese Bohrergebnisse tragen zu unseren laufenden Zielen bei, die große, qualitativ hochwertige und robuste MRE zu optimieren, während wir gleichzeitig laufende technische und umweltbezogene Studien durchführen. Angesichts dieser jüngsten Bohrergebnisse sind wir sehr zuversichtlich für die Explorationsperiode 2025. Zusätzlich zu unserer starken Unterstützung auf lokaler und staatlicher Ebene ist Whistler nun auch in der Lage, nach Präsident Trumps Executive Order vom 20. Januar 2025 "Unleashing Alaska's Extraordinary Resource Potential" (Alaskas außergewöhnliches Ressourcenpotenzial freisetzen) eine größere Unterstützung auf Bundesebene zu erhalten.

Ausgewählte Highlights der Bohrungen:

- WH24-04 bestätigte und erweiterte die hochgradige Mineralisierung im westlichen Teil der Lagerstätte Whistler, die ursprünglich in WH24-02 durchteuft wurde (siehe Pressemitteilung vom 18. November 2024

Abschnitt der Hauptzone von 458 Metern (" m ") mit 0,46 Gramm pro Tonne (" g/t ") Gold (" Au "), 0,16 % Kupfer (" Cu ") und 1,66 g/t Silber (" Ag ") bzw. 0,75 g/t Goldäquivalent (" AuEq ") * von 224 m bis 682 m Tiefe im Bohrloch;

Einschließlich höhergradiger Abschnitte :

- 48 m mit 1,23 g/t AuEq (0,61 g/t Au, 0,34 % Cu und 2,19 g/t Ag) aus 260 m Tiefe; und

- 50 m mit 0,98 g/t AuEq (0,73 g/t Au, 0,13 % Cu und 1,50 g/t Ag) aus 406 m Tiefe; und

- 116 m mit 1,00 g/t AuEq (0,76 g/t Au, 0,13 % Cu und 1,75 g/t Ag) aus 508 m Tiefe.

- WH24-03 erprobte den tiefen nordwestlichen Quadranten der Lagerstätte Whistler

12,7 m mit 1,96 g/t AuEq (1,30 g/t Au, 0,35 % Cu, 2,37 g/t Ag) aus 40 Metern Tiefe.

139,9 m mit 0,47 g/t AuEq (0,21 g/t Au, 0,14% Cu, 0,97 g/t Ag) aus 385 Metern Tiefe, einschließlich;

- 28 m mit 0,85 g/t AuEq (0,41 g/t Au, 0,24 % Cu, 1,74 g/t Ag) aus 401 Metern Tiefe.

- Die Ergebnisse eines weiteren Bohrlochs aus dem Bohrprogramm 2024 des Unternehmens stehen noch aus.

*Weitere Informationen siehe Tabelle 1.

2024 Bohrprogramm

Wie am 30. September 2024 berichtet, schloss das Unternehmen während der Feldsaison 2024 auf dem Projekt sechs Diamantkernbohrungen über 4.006 Meter ab. Die Bohrungen in der Lagerstätte Whistler (siehe Abbildung 1) zielten darauf ab, die Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung in den tieferen Teilen der Lagerstätte Whistler weiter abzugrenzen und zu erweitern, aufbauend auf dem Erfolg des Bohrprogramms 2023, das einen herausragenden Bohrabschnitt von 652.5 m mit 1,00 g/t AuEq, bestehend aus 0,73 g/t Au, 0,16 % Cu und 1,5 g/t Ag aus einer Tiefe von 7,0 m bis 659,5 m unterhalb des Bohrlochs (berichtet in Bohrloch WH23-03; siehe Pressemitteilung vom 30. September 2024)

Abbildung 1 Lageplan des nördlichen Whistler-Projekts mit Hervorhebung der Lagerstätten Whistler und Raintree West.

Diskussion der Bohrergebnisse

Whistler Lagerstätte Bohrung 2024

Der westliche Teil der Lagerstätte Whistler (siehe Abbildung 2) ist im Hinblick auf sein Potenzial für eine Erweiterung der Mineralisierung und eine verbesserte Abgrenzung der hochgradigen Mineralisierung relativ wenig bebohrt. Daher konzentrierte sich das Unternehmen bei seiner Bohrkampagne 2024 auf diese Region. Dieser Schwerpunkt folgte auch auf WH23-02, das im Jahr 2023 gebohrt wurde und das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralisierung in Richtung Süden entlang des Streichens im südwestlichen Quadranten der Lagerstätte aufzeigte, indem es 142,3 m mit 0,51 g/t AuEq aus 305 m Tiefe durchteufte (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2024) und eine Mineralisierung mit einem geringen Gold-Kupfer-Verhältnis und einer damit verbundenen Tonmineralogie enthielt, die auf eine relativ kühlere und oberflächennahe Mineralisierung hinweist. WH23-02 wurde daher so interpretiert, dass es über einem hydrothermalen Zentrum liegt, das tiefer liegende hochgradige Au-Cu-Mineralisierungen enthalten könnte.

Abbildung 2 Bohrplan der Lagerstätte Whistler. In den historischen Bohrlöchern sind Gold- und Kupferhistogramme eingezeichnet (links bzw. rechts; siehe Legende). Die Spuren der Bohrlöcher 2023 und 2024 sind fett gedruckt, wobei der AuEq-Wert entlang der Bohrspur aufgetragen ist. Die Bohrungen sind mit einer geologischen Interpretation der Whistler Intrusive Suite (Schnitt 200 Meter unter der Oberfläche) überlagert, um die Gesamtgeometrie der mineralisierten Porphyrphasen (helles Violett) und der schwachen bis nicht mineralisierten Porphyrphasen im Spätstadium (dunkleres Violett) zu veranschaulichen.

Darüber hinaus lieferte WH24-02, die im Jahr 2024 gebohrt wurde (siehe Pressemitteilung vom 18. November 2024), weitere positive Ergebnisse, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 120 m mit 1,00 g/t AuEq, der ebenfalls den zu wenig bebohrten westlichen Teil der Lagerstätte Whistler testete. Die Bohrung zielte speziell auf eine Position direkt über einer Zone mit Stockwork-Quarzadern ab, die als tiefe frühe" Quarzadern mit hoher Temperatur interpretiert werden. Solche tiefen frühen Quarzadern weisen auf die Lage der Aufstiegswege für hydrothermale Flüssigkeiten hin, die während des Mineralisierungsprozesses Au-Cu von unten nach oben brachten. Die hochgradige Mineralisierung wurde daher richtigerweise zwischen diesen geologisch diagnostischen Zonen vermutet, d.h. oberhalb der tiefen frühen Quarzadern, aber unterhalb der relativ kühlen Mineralisierung mit niedrigem Au:Cu-Verhältnis, die in WH23-02 zu sehen ist.

Nach der Bestätigung dieses geologischen Modells (basierend auf den positiven Ergebnissen von WH24-02) hat das Unternehmen in der Folge weitere unterbohrte Gebiete in der Lagerstätte Whistler anhand dieser Kriterien ins Visier genommen, um eine potenziell höhergradige Mineralisierung zu finden.

WH24-04 wurde daher 250 m vertikal unterhalb von WH23-02 und etwa 100 m südlich der tiefen frühen Quarzgänge gebohrt, um diese geologische Hypothese einer vorhersehbaren hochgradigen Zonierung weiter zu erproben und die Mineralisierung möglicherweise in einen zu wenig bebohrten Teil der Lagerstätte zu erweitern. Wie vorhergesagt, durchteufte WH24-04 anschließend ein zunehmendes Gold-Kupfer-Verhältnis in der Tiefe des Bohrlochs und über eine mineralisierte Hülle von insgesamt 591,00 Metern mit 0,66 g/t AuEq (0,37 g/t Au, 0,15 % Cu und 1,48 g/t Ag) ab einer Tiefe von 91 Metern. Dieser Mineralisierungsabschnitt umfasste im tieferen Teil der Hülle eine Reihe breiter hochgradiger Zonen (siehe Tabelle 1 für weitere Einzelheiten):

- 48 m mit 1,23 g/t AuEq (0,61 g/t Au, 0,34 % Cu und 2,19 g/t Ag) aus 260 m Bohrlochtiefe;

- 50 m mit 0,98 g/t AuEq (0,73 g/t Au, 0,13 % Cu und 1,50 g/t Ag) aus 406 m Bohrlochtiefe; und

- 116 m mit 1,00 g/t AuEq (0,76 g/t Au, 0,13 % Cu und 1,75 g/t Ag) aus 508 m Bohrlochtiefe.

Abbildung 3 Whistler-Lagerstätte, WH24-04, Querschnitt in Richtung West-Nordwest.

WH24-03 wurde konzipiert, um das tiefe Zentrum und den Norden der Lagerstätte Whistler zu erproben. Der obere Teil des Bohrlochs diente in erster Linie dazu, schlecht definierte Zonen mit Kupfer-Gold-Mineralisierung zu füllen. Der tiefere Abschnitt diente dazu, ein tiefes Explorationsziel zu erproben, das auf einer beobachteten Zone mit erhöhter Molybdän-Mineralisierung basiert, die in früheren Bohrungen abgegrenzt wurde und das Potenzial für eine höhergradige Gold-Kupfer-Mineralisierung unterhalb dieser erhöhten Molybdän-Zone nahelegt.

Der obere Teil des Bohrlochs durchteufte spätmineralisierte Porphyr-Gänge (LSP"), die in einem flachen Winkel zum Bohrazimut verlaufen, mit Ausnahme eines kurzen Abschnitts mit hochgradiger Mineralisierung, der sich zwischen den LSP-Gängen befindet und 12,7 m mit 1,96 g/t AuEq (1,30 g/t Au, 0,35 % Cu, 2,37 g/t Ag) aus 40 Metern Bohrtiefe ergab.

Der mittlere Abschnitt des Bohrlochs bestätigte die modellierten Mineralisierungsgehalte, die im intermineralischen Porphyr beherbergt sind und 139,9 m mit 0,47 g/t AuEq (0,21 g/t Au, 0,14 % Cu, 0,97 g/t Ag) von 385,08 m in der Tiefe sowie 28 m mit 0,85 g/t AuEq (0,41 g/t Au, 0,24 % Cu, 1,74 g/t Ag) von 401 m in der Tiefe umfassen.

Im unteren Teil von WH24-03 wurde die postulierte hochgradige Gold-Kupfer-Mineralisierung unterhalb der hochgradigen Molybdänzone nicht durchteuft, jedoch wurde eine neu definierte Zone mit tiefen frühen Quarzadern mit drei breiten Zonen mit niedriggradiger Mineralisierung wie folgt durchschnitten:

- 36 m mit 0,29 g/t AuEq (0,08 g/t Au, 0,12 % Cu und 1,08 g/t Ag) aus einer Tiefe von 643 m;

- 36 m mit 0,40 g/t AuEq (0,20 g/t Au, 0,11 % Cu und 1,23 g/t Ag) aus 731 m Tiefe; und

- 49 m mit 0,28 g/t AuEq (0,18 g/t Au, 0,05 % Cu und 1,90 g/t Ag) aus 868 m Tiefe.

Wie bei WH24-02 und WH24-04 erfolgreich nachgewiesen wurde, liegen die tiefen frühen Quarzadern möglicherweise Zonen mit hochgradiger Gold-Kupfer-Mineralisierung zugrunde. Daher stellt die Region, die direkt über dieser neu identifizierten Zone mit tiefen frühen Quarzgängen im unteren Teil von WH24-03 liegt, ein potenzielles tiefes Ziel für künftige Folgebohrungen dar.

Abbildung 4 Whistler-Lagerstätte, WH24-03, Querschnitt nach Südwesten.

Tabelle 1 - Abschnitte der Projektbohrungen aus dem Bohrprogramm 2024, eingegangen am 3. Februar 2025. Die fettgedruckten Abschnitte entsprechen jenen, die im Abschnitt "Ausgewählte Bohrhighlights" oben gemeldet wurden.

Nummer der Bohrung Intervall von (m) Intervall bis (m) Kern Länge (m) Goldgehalt (g/t) Kupfergehalt (%) Silbergehalt (g/t) AuEq (g/t)* Bleigehalt (%) Zinkgehalt (%) WH23-03-EXT 0.41 717.00 716.59 0.68 0.15 1.40 0.93 - - Einschließlich 7.00 659.46 652.46 0.73 0.16 1.50 1.00 - - Einschließlich 131.00 307.00 176.00 1.24 0.19 1.66 1.55 - - Und 373.50 423.00 49.50 0.92 0.10 1.82 1.10 - - Und 441.00 457.00 16.00 1.03 0.20 1.64 1.36 - - Und 480.00 501.00 21.00 0.80 0.35 2.11 1.37 - - Und 523.00 539.00 16.00 0.83 0.30 1.14 1.31 - - Und 575.00 632.00 57.00 1.07 0.17 1.18 1.36 - - WH23-03-EXT 698.03 717.00 18.97 0.52 0.11 1.02 0.70 - - WH24-01 107.00 109.00 2.00 0.45 - 8.60 0.58 0.61 3.07 WH24-01 147.00 151.00 4.00 0.28 - 7.10 0.42 0.44 1.20 WH24-01 159.00 161.00 2.00 0.64 - 4.50 0.72 0.29 1.59 WH24-01 249.00 266.00 17.00 0.33 0.07 41.97 0.45 0.33 0.75 Einschließlich 249.00 253.00 4.00 0.78 0.22 171.55 1.12 1.19 2.53 WH24-01 280.60 300.00 19.40 0.31 - 1.81 0.38 0.12 0.40 Einschließlich 284.00 286.00 2.00 1.23 - 4.70 1.32 0.37 1.27 WH24-01 311.00 372.38 61.38 0.36 0.09 4.43 0.53 0.14 0.39 Einschließlich 321.00 362.00 41.00 0.41 0.11 5.43 0.61 0.15 0.49 WH24-02 227.00 500.96 273.96 0.48 0.12 0.86 0.71 - - Einschließlich 291.00 444.00 153.00 0.65 0.14 0.74 0.90 - - Einschließlich 291.00 411.00 120.00 0.72 0.16 0.83 1.00 - - Einschließlich 297.00 337.00 40.00 0.82 0.25 1.13 1.28 - - Und 357.00 377.00 20.00 0.96 0.16 0.93 1.26 - - WH24-03 40.00 52.74 12.74 1.30 0.35 2.37 1.96 - - 385.08 525.00 139.92 0.21 0.14 0.97 0.47 - - Einschließlich 401.00 429.00 28.00 0.41 0.24 1.74 0.85 - - 643.00 679.00 36.00 0.08 0.12 1.08 0.29 - - 731.00 767.00 36.00 0.20 0.11 1.23 0.40 - - 868.00 917.00 49.00 0.18 0.05 1.90 0.28 - - WH24-04 91.00 682.00 591.00 0.37 0.15 1.48 0.66 - - Einschließlich 224.00 682.00 458.00 0.46 0.16 1.66 0.75 - - Einschließlich 260.00 308.00 48.00 0.61 0.34 2.19 1.23 - - Und 406.00 456.00 50.00 0.73 0.13 1.50 0.98 - - Und 508.00 624.00 116.00 0.76 0.13 1.75 1.00 - -

Anmerkungen:

WH23-03-EXT wurde in die Tiefe gebohrt, um die tieferen Bereiche der Mineralisierung innerhalb des östlichen hochgradigen Kerns der Lagerstätte Whistler zu erproben; daher sind die gemeldeten mineralisierten Abschnitte nicht repräsentativ für die tatsächliche Mächtigkeit. Die mineralisierten Abschnitte innerhalb von WH24-01 entsprechen schätzungsweise etwa zwei Dritteln der tatsächlichen Mächtigkeit. WH24-02 und WH24-03 wurden schräg zur Neigung und zum Streichen gebohrt, um das vertikale Profil der Mineralisierung zu erproben; daher sind die gemeldeten mineralisierten Abschnitte nicht repräsentativ für die tatsächliche Mächtigkeit. WH24-04 wurde schräg zum Streichen und in die Tiefe gebohrt, um das vertikale Profil der Mineralisierung zu erproben; die gemeldeten mineralisierten Abschnitte entsprechen daher schätzungsweise der Hälfte bis zwei Dritteln der tatsächlichen Mächtigkeit.

*AuEq wird in Übereinstimmung mit der Methodik berechnet, die in der Berichtszusammenfassung mit dem Titel "S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 12. September 2024 und dem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 12. September 2024 beschrieben wird, die beide auf dem Profil des Unternehmens unter www.sec.gov und www.sedarplus.ca verfügbar sind (zusammen die "technischen Berichte"). Insbesondere für Bohrungen, die vor dem MRE-Update 2024 gemeldet wurden (WH23-03-EXT und WH24-01): unter 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,5733 +0,0108Ag, und über 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,5733. Für Bohrungen, die nach der MRE-Aktualisierung 2024 gemeldet wurden (WH24-02, -03 & -04): unter 10g/t Ag: AuEq=Au + (Cu%*1,771) + (Ag*0,0113), und über 10g/t Ag: AuEq=Au + (Cu%*1,771). In den AuEq-Berechnungen sind Pb und Zn nicht enthalten, da nicht bekannt ist, ob diese Metalle zurückgewonnen werden können.

Tabelle 2 - Koordinaten der Bohrlochkragen für die Projekte 2023 und 2024

Nummer der Bohrung Östliche Ausrichtung Meter (UTM Zone 18) Nordende Meter (UTM Zone 18) Höhenlage (m über dem Meeresspiegel) Tiefe (m) Azimut (Abschlüsse) Dip (Abschlüsse) Status WH23-01 518,782 6,871,260 886.0 467.87 140.80 - 49.0 Alle Tests erhalten WH23-02 518,779 6,871,253 886.0 605.64 229.20 - 60.1 Alle Tests erhalten WH23-03-EXT 518,776 6,871,253 886.0 874.50 189.20 - 82.9 Alle Tests erhalten WH23-04 520,193 6,869,142 352.0 560.83 134.80 - 78.0 Alle Tests erhalten WH24-01 520,494 6,871,260 497.0 445.77 14.63 - 46.9 Alle Tests erhalten WH24-02 518,452 6,871,362 849.0 716.30 135.43 - 75.2 Alle Tests erhalten WH24-03 518,746 6,871,335 859.0 961.9 309.69 - 80.1 Alle Tests erhalten WH24-04 518,680 6,871,248 876.0 832.20 185.85 - 78.0 Alle Tests erhalten WH24-05 520,495 6,871,258 497.0 777.85 184.37 - 55.3 Anhängige Tests

Technische Informationen

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition im kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Weitere Einzelheiten zum Projekt und zu den hierin gemeldeten Mineralressourcenschätzungen sind den technischen Berichten zu entnehmen.

Überprüfung der Daten

Für das Projekt-Bohrkernprobenahmeprogramm wurden Proben von Bohrkernen mit NQ/HQ-Durchmesser entnommen, indem der Bohrkern in zwei Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Probenaufbereitung an Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. (BV") in Fairbanks, Alaska, zur Probenaufbereitung und anschließend an das Analyselabor von BV in Vancouver, Kanada, zur Untersuchung geschickt wurde; die andere Hälfte des Bohrkerns wird für zukünftige Zwecke vor Ort aufbewahrt. Die Probenlängen im Bohrloch betrugen im Allgemeinen 2,0 m, es sei denn, es wurden Proben entnommen, um geologische Kontakte zu berücksichtigen.

BV ist ein zertifiziertes kommerzielles Labor und ist unabhängig von U.S. GoldMining. Das Unternehmen hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm für die Entnahme und Analyse von Bohrkernproben implementiert, das Duplikate, mineralisierte Standards und Leerproben für jede Charge von Kernproben beinhaltet. Die Goldanalysen wurden mittels Bleisammel-Brandprobe mit AAS-Abschluss (FA430-Methode) auf 30 Gramm Testgewicht durchgeführt. Kupfer-, Silber- und andere Basismetallanalysen (insgesamt 45 Elemente) wurden mittels 4-Säure-Aufschluss und ICP-MS-Analyse (MA200-Methode) auf 0,25 Gramm Testgewicht durchgeführt.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das sich vollständig auf Bergbau-Claims des Staates Alaska mit einer Gesamtfläche von etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) erstreckt. Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Whistler umfasst 294 Mt mit 0,68 g/t AuEq bzw. 6,48 Moz AuEq (angezeigt) sowie 198 Mt mit 0,65 g/t AuEq bzw. 4,16 Moz AuEq (abgeleitet).

Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, finden Sie unter

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitz

Tim Smith, Geschäftsführender Direktor

Gebührenfreies Telefon: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beinhalten Aussagen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts, einschließlich seines zukünftigen Potenzials und der geplanten zukünftigen Programme, sowie der möglichen zukünftigen Vorteile, die sich aus der Presidential Executive Order ergeben. Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "plant", schätzt" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen möglicherweise nicht die Erwartungen bestätigen, dass die zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen variieren, dass die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfällen, Arbeitskämpfen und anderen Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt verbunden sind, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, Rechtsstreitigkeiten, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, und die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. U.S. GoldMining ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die U.S.GoldMining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 8,85EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.