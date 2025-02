gevekom meldet Rekordergebnis für 2024 (FOTO)

Dresden (ots) - Der Dresdner Contact-Center-Dienstleister gevekom hat das

Geschäftsjahr 2024 erneut mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Der Umsatz der

gevekom-Gruppe (inkl. Hey Contact Heroes, Hamburg) wuchs um 20,71 Prozent auf

80,32 Mio. Euro. Dieses Wachstum entsprach den Erwartungen. Die Grundlagen:

gevekom als mittlerweile weithin bekannte, starke Arbeitgebermarke sowie der

frühe, umfassende und ausgereifte Einsatz generativer künstlicher Intelligenz:

"Wir haben im letzten Jahr neue Maßstäbe darin gesetzt, Wirtschaftlichkeit und

Qualität im Kundenservice zu vereinen", so CEO Roman Molch. "Und wir haben hier

noch längst nicht alle Potenziale ausgeschöpft. Das beste gevekom-Team, das es

je gab, ist bereit für ein spannendes Jahr 2025!"



Wachstum mit bestehenden und neuen Auftraggebern





Das Wachstum der gevekom-Gruppe wurde insbesondere mit bestehenden Auftraggebernerzielt (+29,6%), die vielen Vertragsverlängerungen belegen die Nachhaltigkeitder Kundenbeziehungen. 16 neue Auftraggeber, 14 davon mit langfristigemWachstumspotenzial, (u.a. Breuninger, Eurowings, Zwilling, Dein Deal) brachtenein Plus von 7,45 Prozent.Das gevekom-interne Ziel "Keine Ausschreibung ohne uns!" erfüllt sich immerhäufiger aufgrund der Haltung, die gevekom als Arbeitgeber zeigt: "Friends &Family first". "Nachhaltigkeit in der Unternehmens- und Menschenführung ist fürviele Auftraggeber mittlerweile ein Businesshygiene-Faktor", so Roman Molch. Mitdem Fokus auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden hat sich gevekom schon langevor dieser Anforderung einen Namen gemacht. "Wir sind da ein bisschen crazy -und wir wollen andere mit dieser Craziness anstecken!"Das kommt bei Auftraggebern gut an. Oliver Meyer , Provider Management Eurowingsund neu im gevekom-Kundenkreis, bestätigt: "Typisch für gevekom ist dasHappiness-Programm. Hierbei stehen die Mitarbeitenden absolut im Mittelpunkt. Esgeht um deren Zufriedenheit bei der Arbeit. So lässt sich nachhaltig und ohnegroße Fluktuation an dem gemeinsamen Projekt arbeiten. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit in den nächsten Jahren!"Wachstumsbedingte HerausforderungenDas schnelle Unternehmenswachstum der gevekom bedingt strukturelle Anpassungen:"Große, globale Projekte erfordern skalierbare Strukturen und digitalisierteFührungsprozesse", so Roman Molch. "Hier haben wir im letzten Jahr dazugelernt.Wir wachsen mit unseren Kunden. Und gerade aufgrund dieser Anforderungen bleibtunser Fokus auf die Mitarbeitenden die Grundlage, auf der sich alles entwickelnkann. Dass unsere Mitarbeiter-Treuequote weiterhin bei 90 Prozent liegt, istvielleicht unser wichtigster Erfolg, die wichtigste Kennzahl bei dem Tempo, mit