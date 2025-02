Integral Metals meldet erste geochemische Ergebnisse aus dem Projekt Woods Creek

Calgary, Alberta, 3. Februar 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, die Ergebnisse seiner ersten Erkundungsarbeiten auf dem Projekt Woods Creek bekannt zu geben, die in Zusammenarbeit mit der Firma Childs Geoscience absolviert wurden. Ziel der Untersuchungen war es, das geologische Potenzial des Konzessionsgebiets zu bewerten. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Ermittlung von Karbonatitzonen mit einer Seltenerdmetallmineralisierung. Insgesamt wurden 20 geochemische Gesteinsproben aus wichtigen geologischen Strukturen entnommen, von denen drei Proben erhöhte REE-Werte lieferten.

Eine bedeutende Probe, CK-21A, ergab einen TREO-Wert von 70.831 ppm (7,08 %) und wies außergewöhnliche Konzentrationen von leichten Seltenerdelementen (LREEs) wie Lanthan (über dem Grenzwert von 25.000 ppm), Cer (über dem Grenzwert von 25.000 ppm), Neodym (6.110 ppm) und Praseodym (2.390 ppm) auf. Darüber hinaus enthielt CK-21A bemerkenswerte Konzentrationen von Niob (687 ppm) und Strontium (6.200 ppm).

„Diese ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend“, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. „Die geochemische Signatur der Probe CK-21A entspricht unserem geologischen Modell und deutet darauf hin, dass das Projekt Woods Creek das Potenzial hat, REE-Lagerstätten zu beherbergen. Dies deckt sich mit unseren Erkenntnissen über ähnliche Systeme im Idaho REE-Th Gürtel.“

Die weitere Analyse der Ergebnisse unterstreicht das ausgeprägte geochemische Profil des Projekts Woods Creek. Die hohen Konzentrationen von leichten Seltenerdmetallen („LREEs“) in Verbindung mit dem Vorkommen von Niob und Strontium deuten auf ein solides Mineralisierungssystem hin, das mit in Karbonatit lagernden REE-Lagerstätten in Zusammenhang steht. Diese Ergebnisse belegen das Potenzial des Konzessionsgebiets für hochwertige kritische Mineralressourcen.

Nächste Explorationsschritte

Die Ergebnisse der Feldarbeiten werden der Ausrichtung der nächsten Phasen der Exploration dienen. Das Unternehmen plant, zusätzliche geochemische Probenahmen und geophysikalische Messungen zu absolvieren, um die Ausdehnung der mineralisierten Zonen einzugrenzen. Zudem will das Explorationsteam detaillierte petrographische und mineralogische Untersuchungen durchführen, um ein besseres Verständnis der Beschaffenheit der seltenerdmetallhaltigen Karbonatite und des umgebenden Nebengesteins zu erlangen. Diese Arbeiten werden die Grundlage für die Ermittlung von Bohrzielen und den Ausbau des Projekts bilden, um dessen volles Potenzial zu erschließen.