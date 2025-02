Jennmar übernimmt SSABs Produktionsstätte für dehnbare Felsanker in Virsbo, Schweden

„Diese Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein für Jennmar, da sie unsere Fähigkeiten im Bereich des Hartgesteinsbergbaus stärkt und gleichzeitig unsere globale Reichweite erweitert und unsere Geschäftstätigkeit auf den europäischen Markt ausdehnt", sagte Tony Calandra, CEO von Jennmar. „Die Aufnahme einer etablierten Produktlinie für Felsanker in unser Portfolio unterstreicht unser Engagement für Innovation und Exzellenz im Bergbau. Wir sind stolz darauf, den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden weiterhin mit einem umfassenden Angebot an hochwertigen Lösungen gerecht zu werden und unsere Position als Branchenführer weiter zu festigen."

Das Werk in Virsbo – weithin bekannt für die Herstellung hochwertiger, dehnbarer Felsanker aus erstklassigem nordischem Stahl – beliefert Bergwerke und Tunnelbauprojekte weltweit und hat etablierte Märkte in Europa und Amerika. Das Werk wird in den weltweiten Betrieb von Jennmar integriert, und allen 66 Mitarbeitern des Werks in Virsbo wurde eine Weiterbeschäftigung bei Jennmar angeboten.

„Ich freue mich sehr, dass ein so etabliertes Unternehmen daran interessiert ist, die Produktion zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Bergbauindustrie und stellen in den USA auch ihre eigenen dehnbaren Anker her", fügte Sara Valentin Eklöw, Managing Director bei Jennmar Sweden und vormals Sales Director für Expandable Rock Bolts und Leiterin der Virsbo-Anlage bei SSAB, hinzu.

Informationen zu Jennmar

Jennmar ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturprodukten und spezialisierten Dienstleistungen für die Bereiche zivile Infrastruktur, Solar, Bergbau und Bauwesen. Seit über 100 Jahren konzentriert sich Jennmar auf die Herstellung von Produkten und die Bereitstellung von Lösungen, die die Sicherheit und Produktivität der Arbeitnehmer gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.jennmar.com.

Informationen zu FalconPoint Partners

FalconPoint ist eine Private-Equity-Firma, die in nordamerikanische mittelgroße Unternehmen aus den Bereichen Unternehmensdienstleistungen und Industrie investiert. Das Unternehmen nutzt einen partnerschaftlichen Ansatz und eine beziehungsbasierte Beschaffungsstrategie, um besondere Gelegenheiten für Investitionen in Unternehmen, die geschäftskritische Produkte und Dienstleistungen anbieten, zu identifizieren und umzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.falconpointpartners.com.

Informationen zu SSAB

SSAB ist ein nordisches und US-amerikanisches Stahlunternehmen. SSAB bietet Produkte und Dienstleistungen mit Mehrwert, die in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt werden, um eine stärkere, leichtere und nachhaltigere Welt zu schaffen. SSAB beschäftigt Mitarbeiter in über 50 Ländern und hat Produktionsstätten in Schweden, Finnland und den USA. SSAB ist an der Nasdaq Stockholm notiert und hat eine Zweitnotierung an der Nasdaq Helsinki.

