Mittelständler überzeugt im Innovationswettbewerb / Mehr als 100 Prüfkriterien evaluiert / Im Juni folgt Preisverleihung mit Ranga Yogeshwar

Essen (ots) - Die PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler aus Essen hat sich

beim Innovationswettbewerb TOP 100 durchgesetzt und trägt ab sofort das TOP

100-Siegel 2025. Den Award erhalten nur besonders innovative mittelständische

Unternehmen. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird PRINAS MONTAN bei

der Preisverleihung am 27. Juni in Mainz persönlich zu diesem Erfolg

gratulieren. Er begleitet den Innovationswettbewerb TOP 100 als Mentor.



Grundlage von TOP 100 ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, das der

Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke leitet. Im Auftrag von compamedia,

dem Veranstalter des Wettbewerbs, analysierten er und sein Team die

Innovationsstärke der Teilnehmer anhand von mehr als 100 Prüfkriterien, die sich

in fünf Kategorien gliederten: Innovationsförderndes Top-Management,

Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open

Innovation sowie Innovationserfolg.







eines strukturierten Innovationsmanagements in den Unternehmen sind - oder ob

sie eher zufällig entstehen (die Prüfkriterien sind unter

http://www.top100.de/pruefkriterien einsehbar). "Innovation heißt Agieren

anstatt Reagieren", sagt Franke, "es bedeutet, die Zukunft aktiv zu gestalten,

anstatt zu hoffen, dass sich nichts ändert."



PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler gehört zum ersten Mal zu den

Top-Innovatoren. Das Unternehmen ist in der Versicherungsbranche als

Versicherungsvermittler tätig. Die Firma hat sich dabei vor allem im Bereich

Vermittlung von Versicherungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

Großkonzernen einen Namen gemacht. Das Unternehmen bietet heute maßgeschneiderte

Versicherungslösungen für Privat- und Firmenkunden an.



"Unser Anspruch ist es, in der Versicherungsbranche mit innovativen

Beratungsansätzen und Prozessen die Versicherungsvermittlung der Zukunft bereits

heute zu gestalten. Die Auszeichnung mit dem Top 100-Award unterstreicht unseren

konsequenten Fokus auf die Entwicklung neuer Beratungskonzepte und bestätigt uns

in unserem Engagement." sagt Dr. Mario Herz, Geschäftsführer bei PRINAS MONTAN.



"Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann wertvolle Ideen einbringen, die

gehört und geschätzt werden. Dieser offene Kommunikations- und

Innovationsgedanke ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Nur

gemeinsam können wir unsere Services kontinuierlich verbessern - dass uns dies

so erfolgreich gelingt, zeigt sich auch in unserem herausragenden Abschneiden

bei diesem Wettbewerb. Darauf sind wir stolz." ergänzt Marwyn Hoeschel, Manager Seite 2 ► Seite 1 von 2





