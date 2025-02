DeepSeek sorgt für Panik – Trump & Nvidia-Chef setzen auf harte Sanktionen!

Nvidia steht seit Monaten im Zentrum der Diskussion um Exportkontrollen, da das Unternehmen die weltweit leistungsfähigsten KI-Chips entwickelt. Die Trump-Administration prüft laut Insidern strengere Maßnahmen gegen Nvidias H20-Chips, die speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurden, um den wachsenden Einfluss Chinas im Bereich Künstliche Intelligenz zu bremsen.

"Unser Fokus liegt darauf, die Führungsrolle der USA in der Halbleiterindustrie zu sichern", sagte ein Nvidia-Sprecher nach dem Treffen. Nvidia, das zuletzt enorme Kursgewinne an der Börse verzeichnete, steht in einem Dilemma: Während das Unternehmen weiterhin vom chinesischen Markt profitiert, könnten verschärfte Sanktionen die Umsatzpotenziale erheblich schmälern.

DeepSeek: Chinas KI-Durchbruch sorgt für Aufsehen – und Sicherheitsbedenken

DeepSeek, eine chinesische KI-Suchmaschine, hat in den vergangenen Wochen einen beispiellosen Hype ausgelöst. Die App schoss auf Platz 1 der Download-Charts im US-App-Store – doch bereits jetzt gibt es erste Forderungen, die App wegen Sicherheitsbedenken zu verbieten.

Experten warnen davor, dass DeepSeek sensible Nutzerdaten sammeln und an die chinesische Regierung weitergeben könnte. "Die Menge an Daten, die durch DeepSeek erfasst werden kann, übertrifft die von Google-Suchen um das Zwanzigfache", sagt Dewardric McNeal, ein Analyst für Cybersicherheitsrisiken.

Auch die US-Regierung zeigt sich besorgt: Matt Pearl, ehemaliger Berater für nationale Sicherheit, kritisierte DeepSeek scharf und erklärte, dass das Unternehmen unter chinesischen Gesetzen operiere, die eine vollständige Offenlegung von Nutzerdaten an die Regierung vorschreiben.

Der Wettlauf um die KI-Vorherrschaft eskaliert

Während DeepSeek immer mehr Nutzer gewinnt, verliert ChatGPT von OpenAI an Reichweite. Dennoch bleibt OpenAI klar führend in der generativen KI. Branchenexperten gehen davon aus, dass der technologische Wettbewerb zwischen den USA und China durch neue Regulierungen weiter an Schärfe gewinnen wird.

"Chinas KI-Offensive zeigt, dass Exportkontrollen zwar ein Mittel sind, aber keine Garantie für technologische Überlegenheit", sagte Dario Amodei, CEO von Anthropic. Der Druck auf die US-Regierung steigt, DeepSeek zu verbieten – eine Entscheidung mit weitreichenden geopolitischen und wirtschaftlichen Folgen.

