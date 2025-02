Moderne Scanner am Frankfurter Flughafen installiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen hat der Betreiber Fraport moderne Scanner für die Passagierkontrolle in den Regelbetrieb genommen. Die Passagiere müssen nicht mehr an einer festen Position anhalten, sondern können durch das Gerät durchgehen, wie das Unternehmen mitteilt.

Man setze damit die "Walk-Through-Scanner" als weltweit erster Flughafen dauerhaft ein. Die Bundespolizei habe die Geräte des Herstellers Rohde & Schwarz nach einer einjährigen Testphase zertifiziert und zugelassen. Die Technik wird zunächst am Terminal 1 in der Halle A eingesetzt, die vom Hauptkunden Lufthansa genutzt wird. Der Einsatz an weiteren Kontrollstellen sei geplant.