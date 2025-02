Europa muss im Falle neuer US-Zölle reagieren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat für den Fall von neuen US-Zöllen auf Importe aus Europa eine entschlossene Antwort gefordert. "Und wenn wir bei Handelsthemen angegriffen werden? Europa als eine Macht, die zusammenhält, muss sich Respekt verschaffen und daher reagieren", sagte Macron bei einem Gipfeltreffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel.

Europa befinde sich in einem entscheidenden Moment für seine Zukunft. Was heute passiere - unter anderem die Erklärungen der neuen Regierung von US-Präsident Donald Trump - treibe die Europäer dazu an, geeinter und aktiver zu sein.