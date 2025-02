Keine Subventionen für Gasspeicherbefüllung geplant

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat Berichte zurückgewiesen, wonach Subventionen für Gasspeicherfüllungen geplant seien.Zwar habe die Gasmarkt-Handelsplattform Trading Hub Europe (THE) mögliche Instrumente für die Gasspeicherbefüllung vorgestellt, diese würden aber "fälschlicherweise als `Subventionen` bezeichnet", sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Montag der dts Nachrichtenagentur. Es gebe auch keinerlei Entscheidung darüber, ob die Vorschläge der THE als erforderlich angesehen werden, hieß es weiter.Ende Januar hatte es Medienberichte gegeben, wonach das Ministerium und die Bundesnetzagentur Gespräche über mögliche Subventionen für Unternehmen, die Gasspeicher auffüllen, führen würden. Hintergrund seien Bedenken von Händlern, dass die deutschen Gasspeicher während der Sommermonate nicht ausreichend gefüllt werden.Bereits letzte Woche hatte das Wirtschaftsministerium die Gasversorgung nach der Überwindung der Abhängigkeit von Russland heute als "sehr viel resilienter als vor der Energiekrise" bezeichnet. Die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, sagte eine Sprecherin am Freitag der dts Nachrichtenagentur.