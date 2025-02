BERLIN (dpa-AFX) - Ungeachtet großer Proteste gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag wirbt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann für ein selbstbewusstes Auftreten in der Schlussetappe des Wahlkampfs. "Dann kommt es natürlich nicht nur darauf an, dass wir sagen, was die anderen schlecht machen. Sondern wir müssen jetzt verstärkt sagen, was wir besser machen wollen als die anderen", sagte Linnemann beim Wahlparteitag in Berlin. Die zwei großen Themen Wirtschaft und Sicherheit trieben die Menschen um.

Linnemann warb auch für das "Sofortprogramm", das die CDU auf dem Parteitag beschließen will. "Weil wir damit auch die Glaubwürdigkeit messbar erhöhen wollen, dass, wenn wir in die Regierung kommen sollten, dass wir dann die Dinge auch wirklich angehen", rief er den Delegierten zu. Das 15-Punkte-Programm enthält komprimiert wesentliche Teile aus dem CDU-Wahlprogramm. Linnemann sagte, man wolle die Punkte zumindest im Kabinett bis zum Sommer angehen. "Damit die Menschen mal anders in den Sommerurlaub fahren, damit dieses Land mal wieder Zuversicht bekommt", fügte er hinzu./tre/DP/ngu