Klondike Gold beruft Dr. M. Stephen Enders in das Advisory Board

Dr. Enders verfügt über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und kann auf eine bemerkenswerte Karriere in der Mineralexploration und -erschließung zurückblicken. Er war in leitenden Positionen bei mehreren großen Bergbauunternehmen tätig, unter anderem als Senior Vice President of Exploration bei der Newmont Mining Corporation. Herr Enders ist für sein Fachwissen in den Bereichen Geologie, Ressourcenbewertung und Projektmanagement bekannt und war maßgeblich an der Entdeckung und Erschließung bedeutender Mineralvorkommen auf der ganzen Welt beteiligt.

Peter Tallman, President & CEO von Klondike Gold, erklärt: „Wir heißen Steve in unserem Advisory Board willkommen. Seine umfangreiche Erfahrung, seine nachweisliche Erfolgsbilanz und seine wirtschaftlichen Ansichten im Bereich der Mineralexploration werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Projekt im Klondike District vorantreiben. Seine Felduntersuchung des Bohrkerns in Dawson im letzten Sommer war äußerst aufschlussreich und ich schätze und freue mich auf seine weiteren Beiträge."

Im Laufe seiner Karriere war Dr. Enders President von Phelps Dodge Exploration Corp, Senior Vice President Exploration bei Newmont, Executive Chairman & COO von EMX Royalty Corp und Mitbegründer von Cupric Canyon Capital LLC. Zuletzt war er Leiter der Abteilungen Geologie und Geotechnik sowie Bergbautechnik an der Colorado School of Mines. Im Dezember 2023 ging er bei Mines in den Ruhestand, unterrichtet aber weiterhin im Rahmen des Professional Masters Programms in Mineral Exploration. Derzeit ist er Executive Chairman von Brooks & Nelson LLC - einem Personalvermittlungsunternehmen in der Bergbauindustrie - und sitzt in mehreren anderen Boards. Dr. Enders wurde 2009 mit der Distinguished Achievement Medal der Colorado School of Mines, 2014 mit dem Ben F. Dickerson Award der Society for Mining, Metallurgy & Exploration und 2016 mit dem Ralph W. Marsden Award der Society of Economic Geologists ausgezeichnet. Dr. Enders hat einen BSc-Abschluss in Geotechnik von der Colorado School of Mines und einen MSc- und PhD-Abschluss von der University of Arizona.