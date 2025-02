JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Jahresziele des Pharmakonzerns für 2025 dürften den frisch veröffentlichten Analystenkonsens untermauern, schrieb Analyst James Gordon in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Damit dürfte sich der Fokus auf die anstehenden Studienergebnisse richten - für die meisten dieser Projekte zeigte er sich optimistisch und sieht eine hohe Erfolgschance./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 12:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 12:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 136,8EUR auf Tradegate (03. Februar 2025, 14:36 Uhr) gehandelt.