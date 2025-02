Bertrandt AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Bertrandt AG

ISIN: DE0005232805



Anlass der Studie: Initiation of coverage Empfehlung: Kaufen

seit: 03.02.2025

Kursziel: 26,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Engineering im Wandel - Bertrandt als Schlüssel zur Zukunft der deutschen Automobilindustrie



Bertrandt ist ein weltweit führender Entwicklungsdienstleister mit Fokus auf den Automobilsektor. Als langjähriger Partner der deutschen Automotive-OEMs, die für einen Großteil des Umsatzes verantwortlich sind, überzeugt Bertrandt durch ein exzellentes Branchen-Know-how, ein breites Leistungsspektrum und eine hohen Effizienz in der Bearbeitung von Kundenaufträgen.

Während die Gesamtaufwendungen für Forschung und Entwicklung bei den europäischen OEMs trotz eines technischen Rückstandes im EV-Markt stagnieren, dürfte der Markt für outgesourcte Entwicklungsdienstleistungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Neben einer höheren Flexibilität bieten externe Zulieferer Kostenvorteile aufgrund von geringeren Gehältern und einer höheren Effizienz sowie eine verkürzte Time-to-Market, sodass dieser Markt laut Strategieberater berylls bis 2030 um jährlich 5,1% wachsen dürfte. Der größte Treiber für zukünftige F&E-Ausgaben dürfte die Nachfrage nach Lösungen im Bereich Software und Elektronik sein, die durch autonomes Fahren, Elektrifizierung und Vernetzung von Fahrzeugen vorangetrieben wird. Hier sehen wir Bertrandt mit dem Segment Elektrik/Elektronik (37% der Gesamtumsätze) hervorragend aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage in diesem Bereich zu profitieren und innerhalb des Konzerns die größten Wachstumsraten zu erzielen. Das größte Risiko stellt u.E. ein weiterer Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen OEMs insbesondere im EV-Markt dar, der zu einer notwendigen Kosteneinsparung (auch im F&E-Bereich) führen könnte.



Bedingt durch Verzögerungen in der Modellentwicklung der OEMs, die einem anspruchsvollen EV-Markt und regulatorischen Unsicherheiten geschuldet sind, begann Bertrandt Mitte des Jahres 2024 eine Restrukturierung des Personalbestandes und implementierte das 'Fit for Future'-Programm, das mittelfristig zu Einsparungen im hohen zweistelligen Mio.-EUR-Bereich führen könnte. Zudem soll die Internationalisierung weiter forciert werden und Teile der Wertschöpfung in Niedriglohnländer verlagert werden. Im laufenden Jahr erwartet der Vorstand einen moderaten Umsatzrückgang im einstelligen Prozentbereich, der v.a. auf die anhaltenden Projektverzögerungen und den weiteren Mitarbeiterabbau zurückzuführen ist. In den beiden Folgejahren prognostizieren wir eine leichte Erholung mit niedrigen bis mittleren einstelligen Top Line-Steigerungen, die sowohl auf einer verbesserten Auslastung sowie einem überdurchschnittlichen Wachstum im Segment Elektrik/Elektronik basieren.



Wir positionieren uns für das laufende Jahr in der oberen Hälfte der Umsatzguidance und rechnen anschließend mit einer CAGR von 2,6% bis 2027/28 sowie einer Ausweitung der EBIT-Marge auf 6,5%. Aufgrund der reduzierten CAPEX-Planung erwarten wir durchgehend positive Free Cashflows, die bis zum Ende des Detailplanungszeitraums auf über 30 Mio. EUR jährlich ansteigen sollten.



Fazit: Bertrandt befindet sich aktuell in einer Übergangsphase, die durch das Fit for Future-Programm adressiert werden soll. Die Kosteneinsparungen in Verbindung mit einer verbesserten Auslastung dürfte zu einer stetigen Verbesserung der Ergebnis- und FCF-Margen führen, sodass die Bewertung deutlich unterhalb des Buchwertes attraktiv erscheint. Wir nehmen die Aktie mit dem Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 26,00 EUR in unsere Coverage auf.



