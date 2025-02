JPMORGAN stuft Nordea auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nordea mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Nach den Quartalszahlen der skandinavischen Bank habe sie geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen für die Jahre bis 2027 vorgenommen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 04:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 04:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 11,31EUR auf Tradegate (03. Februar 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.