JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck mit Blick auf die ab Dienstag geltenden US-Einfuhrzölle für Waren aus Mexiko, Kanada und China auf "Overweight" belassen. Die Lkw-Bauer Iveco und Volvo, der Autohersteller Renault und der Zulieferer Michelin erschienen vergleichsweise gut positioniert, wogegen die Autobauer Volkswagen und Stellantis sowie die Volvo-Konkurrenten Daimler Truck und Traton davon mehr betroffen sein dürften, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die Premium-Autobauer hätten generell wohl eher als die Masse- sowie die Nutzfahrzeughersteller die Möglichkeit, die wegen der Zölle steigenden Kosten an die Käufer weiterzugeben. Zum Ende der Woche werde es wichtig sein, die Reaktionen der Hersteller auf die Zölle zu analysieren, um deren Auswirkungen zu beziffern - auch auf die Zulieferer./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 01:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 01:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,89 % und einem Kurs von 39,78EUR auf Tradegate (03. Februar 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



