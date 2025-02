vdpResearch / Strategische Partnerschaft zwischen vdpResearch und ...

Durch die Integration dieser Daten können Finanzierer Immobilienstandorte und -portfolios noch präziser bewerten und fundierte Entscheidungen im Einklang mit Nachhaltigkeitszielen treffen.



"Die Kooperation mit VIDA.place ist ein bedeutender Schritt, um unsere Kunden im Bereich Nachhaltigkeit und Klimarisiken zu unterstützen. Sie erhalten dadurch Zugang zu breiten Informationen auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik, die für Kreditentscheidungen von zentraler Bedeutung sind." betont Reiner Lux, Geschäftsführer der vdpResearch.



Dr. Tobias Engelmeier, CEO von VIDA.place ergänzt dazu: "Wir freuen uns sehr, mit vdpResearch einen Beitrag zu fundierten Entscheidungen im Immobiliensektor zu leisten. Die Integration von Klima- und Biodiversitätsdaten in die Bewertungssysteme der vdpResearch zeigt den wachsenden Stellenwert von Umweltaspekten, nicht nur in der Regulatorik sondern in den täglichen Prozessen großer Finanzhäuser."



Über die vdpResearch



Die vdpResearch ist ein führendes Unternehmen für Standort- und Immobilienbewertung und bietet datengetriebene Analysen für den Finanz- und Immobiliensektor. Mit innovativen Modellen und einer tiefgehenden Marktexpertise unterstützt die vdpResearch Investoren und Unternehmen in Deutschland bei Kreditentscheidungen im Immobiliensektor.



Über VIDA.place



VIDA.place ist eine Software, die spezialisierte Datenlösungen für Klima- und Biodiversitätsrisiken bereitstellt. Durch die Kombination von Wissenschaft, Technologie und Datenanalyse liefert sie wertvolle Erkenntnisse für die Einschätzung von Umweltrisiken an Immobilienstandorten. VIDA.place wird weltweit von Banken wie der Weltbank, Regierungen in über 60 Ländern und Infrastruktur Fonds, wie EQT, genutzt.



Pressekontakt:



Reiner Lux

Telefon: +49 30 206229-10

Mail: mailto:lux@vdpresearch.de

https://www.vdpresearch.de/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126380/5963247 OTS: vdpResearch