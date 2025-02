"Dümmster Handelskrieg der Geschichte": Trump-Zölle schießen Loonie ab!

US-Präsident Donald Trump macht ernst mit seinen Zollplänen. Anlegerinnen und Anleger, die darauf gehofft hatten, es handle sich bei den im Wahlkampf angedrohten Strafmaßnahmen gegen Importprodukte um eine Drohkulisse oder Verhandlungsstrategie werden zum Wochenauftakt auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Am Aktienmarkt kommt es zu starken Verlusten, hierzulande sind vor allem die stark exportabhängigen Automobilwerte betroffen .

Der Zollstreit wiegt umso schwerer, als dass sich Trumps erste Ziele – Kanada, Mexiko und erneut die Volksrepublik China – nicht kampflos geschlagen geben wollen. Diese haben bereits Gegenmaßnahmen angekündigt oder im Fall von Kanada sogar bereits ergriffen.

Der Nordatlantikstaat erhebt seinerseits Zölle vor allem auf in republikanischen US-Bundesstaaten hergestellten Produkte. So soll wirtschaftlicher Druck auf die Basis von Trump ausgeübt werden, der er im Wahlkampf Wirtschaftswachstum und sinkende Preise versprochen hat.

Weitere Zollmaßnahmen hat Trump bereits verbal in Aussicht gestellt. Schon bald könnten Importgebühren auf in Taiwan gefertigte Halbleiterprodukte fällig werden – das führt zum Wochenauftakt zu starken Verlusten von Unternehmen wie Nvidia, die auf die Herstellung in Taiwan angewiesen sind.

Ist die Eurozone Trumps nächstes Opfer?

Auch gegenüber der Europäischen Union will der US-Präsident aktiv werden. Ihm ist vor allem das hohe Außenhandelsdefizit gegenüber der EU ein Dorn im Auge. Angesichts der weitreichenden Konsequenzen sowie des zu befürchtenden Wirtschaftskrieges führen die Zollpläne auch am Währungsmarkt zu erheblichen Verwerfungen.

Am härtesten trifft es den kanadischen Dollar, der auch unter seinem Spitznamen Loonie bekannt ist. Die Währung ist eine der häufigsten gehandelten der Welt und eine bei vielen Notenbanken beliebte Reservewährung.

Da Kanada stark auf den Außenhandel mit den USA angewiesen ist und Experten eine Rezession befürchten, sollte sich keine rasche Lösung finden lassen, ist der Loonie nach der Eskalation des Zollstreits auf den tiefsten Stand seit 2003 gefallen.

Die Devise hatte schon in den vergangenen Monaten mit anhaltenden Verlusten gegenüber dem US-Dollar zu kämpfen, da sich die kanadische Wirtschaft ähnlich wie die in der Eurozone nur schwach entwickelt und die Notenbank mit weiteren Zinssenkungen reagiert hat, während die US-Notenbank ihre Zinsen aller Voraussicht nach in verringertem Tempo reduzieren beziehungsweise nach dem vergangenen Wochenende sogar anheben muss.

Zum Wochenauftakt ist auch der mexikanische Peso von starken Verlusten betroffen. Die Währung fällt gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren. Für Mexiko wiegen die Zölle deshalb schwer, weil sich hier aufgrund der niedrigen Lohnkosten in den vergangenen Jahren zahlreiche ausländische Unternehmen vor allem aus China und der EU angesiedelt haben, um von dort aus in die USA zu exportieren. Dieses auch von deutschen Autobauern verfolgte Modell wird nun mit Einführgebühren von 25 Prozent bestraft.

Der Euro hat am Montag seine anfänglichen Verluste wieder wettmachen können und notiert aktuell fast unverändert bei etwa 1,025 US-Dollar. Zu starken Abgaben war es hier noch am Freitagabend gekommen, als die europäische Gemeinschaftswährung um etwa ein Prozent nachgegeben hatte.

Mit der neuerlichen Schwäche gegenüber dem US-Dollar dürfte die Gegenbewegung, die zeitweise für einen Kurs von 1,05 US-Dollar geführt hatte, wieder vorbei sein. Es droht weiterhin die Parität, insbesondere wenn es tatsächlich zu Strafmaßnahmen gegenüber der europäischen Exportwirtschaft kommen sollte. Auch die Zinsdifferenz dürfte in diesem Jahr weiter wachsen und so für strategische Euro-Verkäufe bei gleichzeitigen Dollar-Käufen sorgen.

Der chinesische Yuan zeigt sich am Montag kaum verändert – die chinesische Wirtschaft ist in Bezug auf das Thema Außenhandel und Zölle Kummer gewohnt, nachdem Donald Trump schon in seiner ersten Amtszeit einen Handelsstreit vom Zaun gebrochen und Zölle verhängt hatte. Nun werden diese um weitere 10 Prozent angehoben.

China verfügt allerdings über eine mächtige Waffe: Sollte der Handelskrieg weiter eskalieren, könnte die Zentralbank mit Verkäufen von US-Anleihen in Billionenhöhe reagieren. Die haben aufgrund der Zinswende zwar stark an Wert verloren, der für China entstehende Schaden durch massenhafte Verkäufe könnte aber kleiner sein als der für die USA, sollte das Abstoßen der von China gehaltenen Bonds zu einer Explosion der Marktzinsen führen.

Die chinesische Notenbank übt ohnehin eine starke Kontrolle über ihre Währung aus. Auf die erhöhten Zölle könnte sie auch mit einer Abwertung reagieren, sodass die Preise für chinesische Produkte in US-Dollar nahezu unverändert bleiben würden.

Fazit: "Dümmster Handelskrieg der Geschichte"

Als "dümmsten Handelskrieg der Geschichte" hat das Wall Street Journal den von US-Präsident vom Zaun gebrochenen Zollstreit bezeichnet. Während Importgebühren auf in China gefertigte Produkt noch nachvollziehbar sind – das Reich der Mitte gilt als strategischer Rivale – sorgen die Handelshemmnisse gegenüber eigentlich befreundeten und verbündeten Staaten wie Mexiko und Kanada weltweit für Kopfschütteln und Volatilität. Von dieser ist am Montag neben dem Aktien- auch der Devisenmarkt betroffen.

Zu neuen Kursbewegungen kommt es dadurch nicht, im Gegenteil werden die schon seit etlichen Monaten Tendenzen schlicht verstärkt: Aufgrund der wachsenden Zinsdifferenz ist der US-Dollar gefragt, während andere Devisen abwerten. Sollten die Zölle zu einem Wiederaufflammen der US-Inflation führen und die Fed sogar zu Zinserhöhungen zwingen, könnte sich dieser Trend weiter verstärken – erst recht vor dem Hintergrund, dass die exportorientierten Wirtschaften Kanadas, Mexikos und der EU stärker von den USA abhängen als die USA von seinen Handelspartnern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

