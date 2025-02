Flensburger geht voran! / Die Flensburger Brauerei zeigt starke regionale Verwurzelung und entwickelt sich besser als der Markt mit neuer strategischen Ausrichtung (FOTO)

Flensburg (ots) - Die Flensburger Brauerei bekennt sich klar zu ihrer Heimat und

ihrem Standort in Flensburg und zeigt damit ihre starke regionale Verwurzelung.

Gleichzeitig entwickelt sich das Unternehmen besser als der Markt und geht mit

den neuen "Flensburger Küstenlimos" einen wichtigen strategischen Schritt in

Richtung Zukunft.



Der rückläufige Trend im deutschen Biermarkt setzte sich auch 2024 fort: Der

Inlandsabsatz sank um 2,0 %, während der Export um 1,6 % zulegte*. Dennoch

verloren deutsche Brauereien insgesamt über eine Million Hektoliter - trotz

aggressiver Preisaktionen großer Anbieter und Konzern-Brauereien. Die Lust der

Deutschen auf Bier bleibt weiter verhalten.





Trotz dieser Marktlage erzielte die Flensburger Brauerei ein solidesJahresergebnis. Der Absatz im Ausland stieg um 5,2 %, während im Inland nahezudas Vorjahresniveau gehalten wurde. Der Umsatz wuchs um weitere 1,8 % underreichte rund 90 Mio. EUR.Getragen wurde dieses Ergebnis durch die erfolgreiche Einführung des FlensburgerStrand-Lager. Mit rund 30.000 Hektolitern von der Markteinführung im März bisDezember ist es die erfolgreichste Neueinführung aus dem Hause FLENS und wurdemehrfach ausgezeichnet**. In kurzer Zeit etablierte sich das Strand-Lager alsviertbeste Sorte im internen Absatzranking - Grund genug, die Distribution undVermarktung 2025 national auszuweiten.Auch die alkoholfreien Getränke entwickelten sich stark, allen voran dasFlensburger Frei mit einem Wachstum von +11 % gegenüber dem Vorjahr. Eine neueEntalkoholisierungsanlage, die im Februar 2024 in Betrieb ging, bildetet dieGrundlage für weitere hochwertige alkoholfreie Biere.Im laufenden Jahr erweitert die Brauerei ihr Sortiment mit einer neuen,eigenständigen Linie alkoholfreier Erfrischungsgetränke und geht damit einenwichtigen strategischen Schritt in Richtung Zukunft. Ab März werden inNorddeutschland unter der Marke "Flensburger Küstenlimos" drei Sorten - Cola,Limo Orange und Cola-Orangen-Mix - eingeführt. Dies sorgt neben den klassischenBierprodukten für ein zweites Standbein zur Diversifizierung und weiteresWachstum. Mit dem Slogan "Die erste Limo, die flenst" werden die Limonaden inder ikonischen Bügelverschlussflasche angeboten. Konzeptionell heben sich dieneuen Küstenlimos von den bisherigen Produkten ab und erhalten einen eigenenMarkenauftritt. Der Launch wird von einer umfangreichen Maßnahmenwellebegleitet. Auch technisch wurden die Produktionsanlagen auf die Prozesse zurLimonadenherstellung ausgerichtet und können bei steigender Nachfrage problemloshochgefahren werden. "Die Flensburger Küstenlimos sind technisch, vertrieblich