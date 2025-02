MicroVision stärkt seine Finanzposition durch Schuldenabbau und bis zu 17 Mio. $ an frischem Kapital

REDMOND, WA / ACCESS Newswire / 3. Februar 2025 / MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Solid-State-Lidar- und Fahrerassistenzsystemen (ADAS) für die Automobilindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Finanzposition durch den Abschluss einer Vereinbarung mit High Trail Capital über die Beschaffung von frischem Kapital in Höhe von bis zu 17 Mio. $ und die Verringerung künftiger Barverpflichtungen aus seiner vorrangig besicherten Wandelanleihe in Höhe von 75 Mio. $ gestärkt hat.

„Die Stärkung unserer Finanzposition durch eine neue Kapitalspritze und einen Schuldenabbau hilft uns bei unseren Bemühungen, Umsatzmöglichkeiten bei mehreren Industriekunden im Schwermaschinensegment wahrzunehmen und abzusichern. Wie letzten Monat angekündigt, haben wir die Produktionskapazitäten bei unserem Fertigungspartner erhöht, um auch Großaufträge von Industriekunden im Jahr 2025 und Folgejahren zufriedenstellend abwickeln zu können“, so Chief Executive Officer Sumit Sharma. „In dieser für MicroVision äußerst spannenden Phase sind wir auch weiterhin bestrebt, zahlreiche Partnerschaften mit Industriekunden abzusichern und unsere Partnerschaften mit Automobilerstausrüstern weiter zu festigen. Es kommen laufend Anfragen herein und wir rechnen im Laufe dieses Jahres mit weiteren Anfragen. In dieser entscheidenden Phase schätzen wir die Partnerschaft mit High Trail sehr.“

Sharma weiter: „Bei unseren MAVIN- und MOVIA S-Produkten arbeiten wir weiterhin aktiv mit namhaften internationalen Fahrzeugherstellern zusammen. Hier sind wir an sieben volumenstarken Ausschreibungen und kundenspezifischen Entwicklungsuntersuchungen für zukünftige Fahrzeugprogramme beteiligt. Ich denke, dass wir mit der Größe, Leistung und den Spezifikationen unseres Lidar-Systems in Kombination mit unserer integrierten Wahrnehmungssoftware bei den Automobilherstellern nach wie vor die erste Adresse im Hinblick auf Lösungen sind. Angesichts der jüngsten Zeitpläne der Automobilhersteller in puncto Produktionsbeginn und der Chance, im Jahr 2025 wiederkehrende Einnahmen von unseren Industriekunden in beachtlicher Höhe zu erwirtschaften, ist MicroVision am Markt bestens positioniert. Zu Jahresbeginn 2025 sind wir nach wie vor das einzige vielseitige Unternehmen mit erheblichem Umsatzpotenzial aus dem Industriesegment, und im Automobilbereich erwarten wir in den nächsten Jahren noch deutlich höhere Umsätze.“

