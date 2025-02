Börsenstart USA - 03.02. - US Tech 100 schwach -1,71 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 43.945,68 PKT und fällt um -1,34 %.

Top-Werte: Procter & Gamble +3,55 %, Amazon +2,31 %, Verizon Communications +2,29 %, IBM +2,28 %, Unitedhealth Group +2,21 %

Flop-Werte: Nike (B) -1,84 %, Travelers Companies -1,02 %, Caterpillar -0,56 %, Goldman Sachs Group -0,32 %, Apple -0,28 %

Der US Tech 100 steht bei 21.110,10 PKT und verliert bisher -1,71 %.

Top-Werte: IDEXX Laboratories +13,98 %, Atlassian Registered (A) +4,38 %, Old Dominion Freight Line +3,58 %, Meta Platforms (A) +3,22 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,06 %

Flop-Werte: Tesla -3,27 %, Microchip Technology -2,64 %, ON Semiconductor -2,46 %, MercadoLibre -2,42 %, Warner Bros. Discovery (A) -2,10 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:51) bei 5.941,81 PKT und fällt um -1,64 %.

Top-Werte: IDEXX Laboratories +13,98 %, Molina Healthcare +4,54 %, Kroger +4,19 %, AbbVie +4,10 %, EQT +3,88 %

Flop-Werte: Aptiv PLC Registered shs -6,28 %, Fedex -5,08 %, Assurant -4,74 %, Super Micro Computer -4,72 %, Citigroup -4,55 %