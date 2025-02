Transguard Group wählt Invixium für Workforce Management Automation

Über 400 biometrische IXM TITAN-Geräte wurden an mehreren Standorten in den VAE installiert, um eine genaue Zeiterfassung von 65.000 Vertragsarbeitern zu ermöglichen

DUBAI, VAE, 3. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Invixium, ein weltweit führender Anbieter von biometrischer Zugangskontrolle, Personal- und Besuchermanagement sowie RTLS-vernetzten Lösungen für Mitarbeiter, wurde ausgewählt, um Hunderte seiner robusten biometrischen Lösung IXM TITAN für die Zeiterfassung an Arbeitsplätzen für die Transguard Group, eine Tochtergesellschaft der Emirates Group, zu liefern. Über 400 TITAN-Geräte werden derzeit eingesetzt, um die Anwesenheit und die Arbeitszeiten von mehr als 65.000 Vertragsarbeitern zu erfassen und zu überwachen; dazu gehört auch das jüngste Projekt in der Expo City in Dubai. In Verbindung mit der All-in-One-Softwareplattform von Invixium, IXM WEB, bietet TITAN der Transguard Group eine umfassende Workforce-Management-Lösung, die alle Anforderungen von der Personalregistrierung über die Identitätsprüfung, Zeiterfassung, Analyse und Audit-Trails abdeckt.