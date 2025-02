Neues Partnerprogramm und erste Mobilitätsmesse (FOTO)

Bremen (ots) - Menschen mit körperlichen Einschränkungen ein aktiveres Leben zu

ermöglichen - das ist seit über 15 Jahren das Anliegen von dreirad.de . Auf der

Grundlage eines vielfältigen Angebots an Spezial- und Therapierädern hat das

Bremer Unternehmen vielen Menschen bereits den Weg zu mehr Mobilität geebnet.

Nun informiert dreirad.de über zwei aktuelle Neuerungen: Zum einen eröffnet es

Gründern und Fahrradhändlern die Möglichkeit, Partner von dreirad.de zu werden

und dabei von bewährten Strukturen und langjähriger Expertise zu profitieren.

Zum anderen lädt das Unternehmen Ende Februar 2025 zur ersten Mobilitätsmesse

für Menschen mit Einschränkungen nach Bremen ein.



Spezial- und Therapieräder für Menschen mit Einschränkungen





Wer infolge von Alter, Krankheit oder Unfall nicht mehr sicher auf einemklassischen Fahrrad fahren kann, findet bei dreirad.de passgenaue Alternativenverschiedenster Hersteller. Das Angebot reicht vom Dreirad für Erwachsene bishin zu Rädern, die individuell an die jeweilige körperliche Situation angepasstwerden.Thomas Uhe , Gründer von dreirad.de, erklärt: "Unser Ziel ist es, jedem undjeder Einzelnen genau das Rad anzubieten, das den persönlichen Bedürfnissenentspricht. Wer einmal erlebt hat, wie jemand nach langer Zeit wiederselbstständig unterwegs sein kann, weiß, wie viel Lebensfreude das bedeutet."Dreirad.de arbeitet bei Bedarf eng mit Ärzten, Therapeuten und Sanitätshäusernzusammen, um eine optimale Lösung zu finden.Neue Chance für Gründer und FahrradhändlerDamit dieses sinnvolle und erfolgreiche Konzept noch mehr Menschen erreichenkann, bietet dreirad.de seit Beginn des Jahres ein Franchise- und Lizenzsysteman. Dieses richtet sich sowohl an Fahrradhändler , die ihr bestehendes Sortimenterweitern möchten, sowie an Gründer , die von Beginn an auf ein erprobtesGeschäftsmodell setzen wollen. Ausführliche Informationen dazu sind unterhttp://www.dreirad.de/Franchise/ zu finden.Dreirad.de unterstützt seine Partner mit fachlicher Beratung, Schulungen zuWerkstatttechnik und einem breiten Produktportfolio, gemeinsamerÖffentlichkeitsarbeit sowie einem etablierten Vertriebsnetzwerk. So könnenPartnerbetriebe schnell von der hohen Nachfrage profitieren, ohne bei Nullanfangen zu müssen. Darüber hinaus profitieren sie von der Markenbekanntheit unddem Renommee, das dreirad.de sich über Jahre hinweg erarbeitet hat.Social-Entrepreneur Thomas Uhe betont:"Wir möchten potenziellen Partnern den Einstieg in dieses wichtige Marktsegmentso einfach wie möglich machen. Der Bedarf an Spezial- und Therapierädern istgroß. Um mehr Menschen zu unterstützen, öffnen wir unser umfassendes Know-how