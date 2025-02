Bertelsmann übernimmt U.S.-Logistik-Dienstleister und baut seine Position in Nordamerika weiter aus (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Boost-Investition in dreistelliger Millionenhöhe stärkt Bertelsmann in seinem

größten und wichtigsten Einzelmarkt

- Tochterunternehmen Arvato erwirbt den US-amerikanischen

Third-Party-Logistics-Anbieter Carbel LLC und United Customs Services

- Strategischer Schritt zum Einstieg in den Wachstumsmarkt E-Commerce-Services

für Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter in den USA

- US-amerikanisches Netzwerk von Arvato wächst durch die Übernahme auf

landesweit 16 Distributionscenter mit einer Lagerfläche von rund 650.000 qm



Bertelsmann weitet seine Geschäftsaktivitäten in den USA aus und stärkt damit

seine Position im für das internationale Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmen inzwischen größten und wichtigsten Einzelmarkt. Die

Bertelsmann-Tochter Arvato übernimmt den US-amerikanischen Third-Party-Logistics

(3PL) Anbieter Carbel LLC sowie United Customs Services. Dieser Schritt markiert

für Bertelsmann den Einstieg in den Wachstumsmarkt E-Commerce-Services für

Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter in den USA. Die Übernahme erfolgt im

Rahmen des konzernweiten Boost-Programms, in das in den vergangenen Jahren

bereits Investitionsmittel in Höhe von fast sechs Milliarden Euro geflossen

sind. Insgesamt geplant ist eine Investitionssumme von acht Milliarden Euro.





