Qualität, Service und Finanzstärke auf höchstem Niveau

München (ots) - Der Münchener Verein gehört zu den besten privaten

Krankenversicherern Deutschlands. Im aktuellen Metzler-Meta-Rating konnte sich

der Münchener Verein mit einer Gesamtnote von 1,80 gegen zahlreiche starke

Wettbewerber durchsetzen und sich so den vierten Platz sichern. Diese

herausragende Bewertung unterstreicht die konsequente Ausrichtung der

Versicherungsgruppe auf Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit in einem

wettbewerbsintensiven Markt.



Mit einer Note von 1,23 in der Kategorie Produktqualität zählt der Münchener

Verein zu den Branchenführern. Besonders hervorzuheben sind die innovativen und

zielgruppenspezifischen Versicherungsprodukte, welche fortlaufend optimiert und

weiterentwickelt werden. Diese kundenzentrierte und bedürfnisorientierte

Strategie hebt den Münchener Verein klar von seinen Mitbewerbern ab.







Mit einer Benotung von 1,67 werden die kurzen Reaktionszeiten, die individuelle

Betreuung und das hohe Engagement der Mitarbeitenden gewürdigt. Regelmäßige

Schulungen der Mitarbeitenden stellen dabei sicher, dass die Servicequalität

kontinuierlich optimiert wird, was das Vertrauen der Versicherten in den

Münchener Verein nachhaltig stärkt.



Ein weiterer Aspekt ist die Bewertung der Finanzstärke des Münchener Verein. Mit

einer Note von 2,5 liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt

von 3,4 und lässt so namhafte Branchenführer hinter sich. Mit einer

Solvency-II-Quote von 997 % im Jahr 2023 bestätigt die Münchener Verein

Krankenversicherung a. G. nicht nur ihre finanzielle Stabilität, sondern auch

ihre nachhaltige und zukunftsorientierte Finanzstrategie.



"Die Platzierung im Metzler-Meta-Rating ist ein klarer Beweis für die

herausragende Arbeit der ganzen Belegschaft und für unser Streben nach höchsten

Standards. Das Ergebnis motiviert uns, unsere Position weiter zu stärken und

kontinuierlich an weiteren Verbesserungen zu arbeiten. Unser Teamgeist und die

Identifikation mit unseren Werten sind der Grundstein für außergewöhnliche

Leistungen wie diese", erklärt Sebastian Hartmann, Vorstandsmitglied (CAO) des

Münchener Verein.



Hier (https://www.metzler-ratings.com/pkv-meta-rating) gelangen Sie zum Metzler

PKV-Meta-Rating.



Über das Metzler-Meta-Rating



Das Metzler-Meta-Rating gilt als eines der umfassendsten Bewertungsverfahren für

private Krankenversicherer in Deutschland. Es basiert auf der Analyse und

Zusammenführung von Ergebnissen mehrerer führender Ratingagenturen und

-institute. Bewertet werden unter anderem Kriterien wie Produktqualität,

Kundenservice, finanzielle Stabilität und Innovationskraft.



Mit der Spitzenplatzierung bestätigt der Münchener Verein seine Rolle als

verlässlicher Partner im Gesundheitswesen und stärkt seine Position als eine der

führenden Adressen für private Krankenversicherungen in Deutschland.



Pressekontakt:



Münchener Verein Versicherungsgruppe

Maximilian Ziegler

Pressereferent

Zentrale Unternehmenskoordination und Presse

Pettenkoferstr. 19

80336 München

Tel.: 089/51 52 1338

mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de

http://www.muenchener-verein.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/5963147

OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe







