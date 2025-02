Diese Probleme haben Unternehmen ohne externe IT-Abteilung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Meschede (ots) - Eine effektive IT-Infrastruktur ist entscheidend fürnachhaltiges Wachstum. Doch warum sollten Unternehmen in eine externeIT-Abteilung investieren, wenn Softwarelösungen heute so einfach verfügbar sind?Ein gut funktionierendes IT-System gilt heutzutage als Rückgrat eineserfolgreichen Unternehmens. Ohne Digitalisierung, kontinuierliche Optimierungund Automatisierung wird es für Unternehmen immer schwieriger, den steigendenAnforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden - mit der Folge, dass sie hinterder Konkurrenz zurückbleiben. Besonders Unternehmen ohne eigene IT-Abteilungstoßen hier schnell an ihre Grenzen: Manuelle Datenübertragungen, halbautomatisierte Prozesse und isolierte Softwarelösungen erschweren ihnen nichtnur die Arbeit, sondern verhindern auch, dass das volle Potenzial der Toolsausgeschöpft wird. Hinzu kommen schwer nachvollziehbare Kosten und einchaotischer Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter. Trotz dieserHerausforderungen zögern viele Unternehmen, eine eigene IT-Abteilung aufzubauen."Häufig besteht die Sorge, dass die Kosten für einen IT-Mitarbeiter zu hochsind", erklärt Felix Klauke, Geschäftsführer der Klauke Enterprises GmbH & Co.KG. "Zudem ist es angesichts des Fachkräftemangels in der IT aktuell schwierig,qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und selbst wenn es gelingt, einenKandidaten zu gewinnen, ist nicht garantiert, dass er Erfahrung mit aktuellenThemen wie Digitalisierung oder Automatisierung mitbringt.""An genau diesem Punkt kommt eine externe IT-Abteilung ins Spiel", fährt derExperte fort. "Sie bietet eine kostengünstige Lösung für Unternehmen, die aufeine effiziente IT-Infrastruktur angewiesen sind, die sich flexibel an diespezifischen Bedürfnisse ihres Unternehmens anpasst." An genau diesem Punktsetzt Klauke Enterprises an: Als externe IT-Abteilung unterstützen Felix Klaukeund sein Team vor allem kleine und mittelständische Unternehmen aus denBereichen Medizin, Software-as-a-Service (SaaS) und Bildung dabei, ihre Systemezu optimieren und ihre Prozesse zu automatisieren - und sorgen so für einezukunftsfähige IT-Infrastruktur. So sparen sich die Kunden nicht nur Kosten fürein fest angestelltes IT-Team, sondern profitieren durch die Optimierungen undAutomatisierungen auch von einer deutlichen Zeitersparnis. Die gewonnene Zeitkönnen Unternehmen vollumfänglich in die Gewinnung von Kunden und Mitarbeiternreinvestieren. Warum eine externe IT-Abteilung außerdem sinnvoll ist, hat FelixKlauke im Folgenden zusammengefasst.1. Langjährige ErfahrungEine externe IT-Abteilung bietet langjährige Erfahrung und gebündelte Expertise,die sich aus der Arbeit mit den verschiedensten Unternehmen ergeben. Anstatt auf