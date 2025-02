„Präzision trifft Menschenkenntnis im Business“

Die Dortmunder Unternehmerin und Consultant Sabine Finkmann will das Gleichgewicht zwischen intellektuell-digitaler und emotionaler Intelligenz wiederherstellen.

Der Konferenzraum ist sachlich eingerichtet, auf dem Tisch stapeln sich Bewerbungsunterlagen. Die Fotos der Kandidaten strahlen Selbstbewusstsein aus. Doch was verraten diese Gesichter wirklich? Hier setzt Sabine Finkmann an. Mit ihrem geschulten Auge und ihrer Methode des Wirtschaftsprofilings hilft sie Unternehmen, hinter die Fassaden zu blicken. „Profiling ist wie das Lesen eines Buches, in dem jedes Kapitel einen Aspekt der Persönlichkeit enthüllt – von Fähigkeiten über Potenziale bis hin zu ´möglichen Herausforderungen´“, erklärt sie.

Sabine Finkmann hat einen bemerkenswerten Werdegang. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft spezialisierte sie sich auf Wirtschaftsmediation und systemisches Coaching. Seit 2012 ist sie selbstständig tätig und hat sich in den Bereichen Konfliktmanagement, Körpersprache und Mimikresonanz bundesweit einen Namen gemacht. „Emotionserkennung ist die Währung des 21. Jahrhunderts“, sagt sie. Doch sie warnt: „Wir verlernen diese Fähigkeit durch die zunehmende Digitalisierung.“

Mit ihrem Profiling geht Sabine Finkmann über bekannte Instrumente wie Persönlichkeitstests hinaus. Sie kombiniert ihre Kenntnisse in Mimikresonanz, Körpersprache, Rhetorik und Morphologie. Das Ziel ist klar: „Innerhalb kürzester Zeit erstellen wir präzise Persönlichkeitsprofile, die unabhängig von kulturellen Unterschieden funktionieren.“ Diese Methode sei besonders wertvoll, um Fehlentscheidungen in der Personalauswahl zu vermeiden. Denn angesichts der großen Aufgabe und der vielen Vakanzen in Unternehmen können sich Firmen ungeeignete Kandidaten vor allem auf wichtigen Posten nicht leisten.

500 Millisekunden prägen unser Bild bei anderen Menschen

Ein zentraler Baustein von Sabine Finkmanns Arbeit ist die Mimikresonanz – die Fähigkeit, Mikroexpressionen zu erkennen. Diese flüchtigen Gesichtsausdrücke, die oft weniger als 500 Millisekunden dauern, offenbaren mehr als Worte. „Im Verkaufsgespräch beispielsweise kann ich richtig geschult sehen, ob mein Gegenüber Fragezeichen im Kopf hat oder innerlich ablehnt“, erklärt sie. Doch diese Fähigkeit müsse trainiert werden wie ein Muskel.

Sabine Finkmann. © Photo Moellenhoff: Daniela Möllenhoff

Ein typisches Beispiel aus ihrer Praxis ist die Besetzung von Schlüsselpositionen in Unternehmen. „Es reicht nicht, nur die fachliche Qualifikation zu betrachten. Die Frage ist: Passt der Mensch ins Team? Ist er oder sie loyal, stressresistent, kommunikativ?“ Fehlentscheidungen können nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch Reputationsschäden verursachen. „Profiling gibt uns die Möglichkeit, frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen“, betont die Expertin.

Sabine Finkmanns Dienstleistung umfasst einen mehrstufigen Prozess. Am Anfang steht ein Gespräch zur Klärung der Kundenanforderungen. Danach folgt die Analysephase, die entweder persönlich oder anhand von Fotos durchgeführt wird. Das Ergebnis ist eine umfassende Profiling-Analyse, die in einem Abschlussgespräch detailliert erläutert wird.

Emotionale Intelligenz als Schlüsselkompetenz

Besonders in der modernen Arbeitswelt, in der virtuelle Meetings den persönlichen Kontakt ersetzen, wird die Fähigkeit zur Emotionserkennung essenziell. „Unsere Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erkennen, ist durch die Digitalisierung stark zurückgegangen“, erklärt Sabine Finkmann. Das hat Konsequenzen: „Missverständnisse nehmen zu, Konflikte eskalieren schneller, und wertvolle Möglichkeiten werden übersehen.“

Dabei sei Mimikresonanz universell einsetzbar – von Verhandlungen über Führungskräfte-Coachings bis hin zu Teamworkshops. „Wenn wir Emotionen wie Unsicherheit, Skepsis oder Ärger frühzeitig erkennen, können wir gezielt gegensteuern“, erklärt sie. Besonders die Emotion Wut hebt sie hervor: „Wut ist oft der Vorläufer von aggressivem Verhalten. Wer sie rechtzeitig erkennt, kann Eskalationen verhindern.“

Ein Beispiel aus der Praxis: Während eines Vertragsgesprächs erkennt Sabine Finkmann bei einer Verhandlungspartei Anzeichen von Irritation. Sie rät ihrem Klienten, die Strategie zu ändern und offene Fragen zu klären. Das Ergebnis: Der Vertrag kommt zustande. „Das Erkennen solcher Emotionen ist ein echter Wettbewerbsvorteil“, betont sie.

Von der Kriminalistik bis ins Management

Obwohl Profiling oft mit Kriminalistik in Verbindung gebracht wird, sieht Sabine Finkmann enormes Potenzial in der Wirtschaft. „In der Führungsetage ist die Fähigkeit, Menschen zu analysieren, ein unschätzbares Gut“, sagt sie. Besonders in interkulturellen Teams seien die Methoden hilfreich. Mikroexpressionen sind kulturübergreifend. Sie zeigen universelle Basisemotionen wie Freude, Trauer, Angst oder Ärger. Sabine Finkmann: „Unsere Zielgruppe umfasst Führungskräfte, Manager, Personalverantwortliche und Unternehmer, die in geschäftlichen und zwischenmenschlichen Situationen bessere Entscheidungen treffen möchten. Vor allem Organisationen, die in Verhandlungen, Verkauf und Vertrieb, sowie bei Personalentscheidungen Unterstützung benötigen, profitieren von unseren Dienstleistungen.“

Doch Sabine Finkmann denkt weiter: „Emotionale Intelligenz ist nicht nur für Führungskräfte wichtig. Sie betrifft uns alle – ob im Job, in Beziehungen oder im Alltag.“ Durch Workshops und Seminare vermittelt sie diese Kompetenzen an ein breites Publikum. Es geht nicht nur darum, andere besser zu verstehen, sondern vielmehr darum, die eigenen Emotionen und Zustände bewusst wahrzunehmen, sie anzuerkennen, ihren Ursprung zu verstehen und zu lernen, konstruktiv mit ihnen umzugehen.

Blick in die Zukunft

Der menschliche Faktor ist und bleibt entscheidend. „Die Digitalisierung darf nicht die zwischenmenschliche Intelligenz ersetzen“, sagt Sabine Finkmann. Ihr Ziel ist es, eine Brücke zwischen emotionaler und digitaler Intelligenz zu schlagen.

Mit ihrer Arbeit hat Sabine Finkmann gezeigt, wie Profiling nicht nur den Blick auf Menschen verändert, sondern auch Entscheidungen fundierter und erfolgreicher macht. Am Ende geht es immer um Beziehungen – ob im Business oder im Privaten. Und die bauen wir nur auf, wenn wir den anderen wirklich sehen, davon ist Sabine Finkmann überzeugt.

Über Sabine Finkmann:

Sabine Finkmann ist Expertin für Personal- und Konfliktmanagement, Körpersprache und Persönlichkeitsentwicklung. Als Betriebswirtin, Wirtschaftsprofilerin, Mediatorin und Mimikresonanz®-Trainerin bringt sie über 13 Jahre Erfahrung mit, um Unternehmen und Privatpersonen bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Mit viel Empathie und einem Gespür für Emotionen hilft sie, selbst schwierige Situationen zu meistern.